Россия объявила Гриценко в международный розыск
Украинского экс-министра обвиняют в призывах к терроризму на территории Российской Федерации
Бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко объявили в международный розыск в России и просят заочно заключить под стражу за якобы призывы к террористической деятельности против РФ.
Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, соответствующее решение было принято Следственным комитетом Российской Федерации, который признал Гриценко виновным в "призывах к терроризму"
"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Анатолия Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении.
В суде уточнили, что экс-главе Минобороны вменяют двойное нарушение ч. 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет).
Речь идет о заявлении, сделанном Гриценко в украинском телевидении в 2017 году, когда в ответ на гибель экс-разведчика Минобороны Украины Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Юрия Возного он призвал ответить России тем же.
Напомним, в прошлом году стало известно, что Следком РФ возбудил против Анатолия Гриценко уголовное дело по тем же причинам.
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