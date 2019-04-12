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Россия объявила Гриценко в международный розыск

Сегодня, 13:24

Украинского экс-министра обвиняют в призывах к терроризму на территории Российской Федерации

Анатолий Гриценко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Анатолий Гриценко. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко объявили в международный розыск в России и просят заочно заключить под стражу за якобы призывы к террористической деятельности против РФ.

Как сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, соответствующее решение было принято Следственным комитетом Российской Федерации, который признал Гриценко виновным в "призывах к терроризму"

"В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Анатолия Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", – говорится в сообщении.

В суде уточнили, что экс-главе Минобороны вменяют двойное нарушение ч. 205.2 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет).

Речь идет о заявлении, сделанном Гриценко в украинском телевидении в 2017 году, когда в ответ на гибель экс-разведчика Минобороны Украины Максима Шаповала и полковника контрразведки СБУ Юрия Возного он призвал ответить России тем же.

Напомним, в прошлом году стало известно, что Следком РФ возбудил против Анатолия Гриценко уголовное дело по тем же причинам.

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Тег Россия, гриценко, терроризм, Анатолий Гриценко, агрессия России

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Источник:

УНИАН

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