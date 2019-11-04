Россия "охотится" за украинцами в Крыму: в СБУ сообщили о попытках вербовки

Украинская контрразведка установила чекиста оккупантов, который является сторонником сталинских времен и не чурается грязных методов работы

ФСБ / Фото: AFP

Ранее Служба безопасности уже предупреждала украинцев о вербовке спецслужбами РФ. На территории оккупированного полуострова ФСБ заставляют украинцев, приезжающих с материковой Украины, работать в интересах агрессора. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, контрразведка СБУ установила, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в Крыму заставляют украинских граждан, которые регулярно посещают временно аннексированную территорию полуострова, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.

"Основная задача, которую ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВС Украины, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом. Такие предложения, прежде всего, поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам. Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные. Информация используется российскими спецслужбами для вербовочных подходов к украинским военнослужащим и правоохранителям. Формы и методы "работы" ПУ ФСБ РФ в Крыму однотипные для всей структуры ФСБ РФ. Это искусственное создание компрометирующих ситуаций, шантаж, угрозы, запугивание, физическое и психологическое давление. Активно используются угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров", – сообщили в украинской спецслужбе.

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СБУ также узнала, что самым активным вербовщиком у оккупантов является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Крыму Батталов Алмаз Мубарякович, уроженец города Баймак, Башкортостан, РФ.

"Он непосредственно осуществляет фильтрационные мероприятия в пункте пропуска "Джанкой". Установлено, что этот чекист является сторонником сталинских времен и не чурается в своей работе самых грязных методов", – говорится в сообщении.

Украинская спецслужба напоминает украинцам, что сотрудничество с оккупантами и шпионство наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Однако в случае своевременного сообщения украинским правоохранителям о вербовке спецслужбами РФ, человек освобождается от уголовной ответственности.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре прошлого года СБУ разоблачила вербовку российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба вместе с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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