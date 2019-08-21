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Россия освободила одного из украинских политзаключенных: он в ужасном состоянии

21 августа, 16:14

Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения

Роман Терновский. Фото: "Мемориал"

Роман Терновский. Фото: "Мемориал"

В Украину из России после отбытия незаконного тюремного заключения вернулся политический узник Роман Терновский. Об этом в Facebook сообщило "Объединение родственников политзаключенных Кремля".

"Политзаключенного Романа Терновского освободили в связи с окончанием незаконного срока заключения. Сейчас Роман уже в Украине, в ужасном состоянии направляется домой в Харьковскую область", – говорится в сообщении.

Напомним, в России Романа Терновского осудили за участие в публичных акциях в Украине, якобы "направленных против интересов" РФ.

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По версии следствия, в составе "Правого сектора" Терновский неоднократно участвовал в пикетах, митингах и других общественно-массовых мероприятиях на территории Украины и с помощью соцсетей пропагандировал деятельность организации в интернете.

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Как сообщалось, 18 октября 2017 года следователи совместно с ФСБ России задержали на территории Ростовской области гражданина Украины Терновского.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой организации "Правый сектор". Терновский арестован.

Напомним, что в "Правом секторе" сделали заявление по задержанному в РФ украинцу.

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Россия политзаключенный терновский

Источник: Сегодня

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