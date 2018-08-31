Россия отгораживается от Украины забором: появились фото

Сегодня, 13:01

Возведение заграждения началось в украинско-российском поселке Меловое

Строительство забора. Фото: &quot;Громадське&quot;
Строительство забора. Фото: "Громадське"

Сегодня утром в населенном пункте Меловое Луганской области, где в 2014 году задержали украинскую журналистку, российские военные начали строить заграждение прямо на центральной улице.

Об этом сообщает "Громадське".

Отметим, что в поселке Меловое между Россией и Украиной проходит граница по центральной улице, которую символически называют улицей Дружбы народов. На русскую и украинскую часть делится не только поселок, но и прокуратура района, несколько жилых домов и т.д.

1535709519.9032

b0d57a5783221b955.

Ранее улица находилась в общем пользовании российской и украинской стороны. Демаркации границы не было с 1990 года.

Отмечается, что дорогу по этой улице обычно обслуживали украинские коммунальные службы, а теперь там возводится забор.

55f4fb3cf64afdbab291c03ea089f91d

40374074_271552163460463_8421810111537741824_nФото: Facebook

Местные жители отмечают, что не видят практической необходимости в существовании такого забора, кроме того, что это искусственно создает ситуацию социальной напряженности в приграничном населенном пункте.

А тем временем Украина заканчивает строительство "Стены" на границе с Россией в Харьковской области. Заместитель главы МВД Вадим Троян рассказывал, что работы по обустройству границы в Харьковской области будут завершены до конца года, а следующим участком этого проекта будет Сумская область.
Россия, Донбасс, граница, забор, меловое

Вы сейчас просматриваете новость "Россия отгораживается от Украины забором: появились фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Фото: пресс-центр ООС

Враг атаковал ВСУ из гранатометов и пулеметов: в ООС сообщили о ситуации на Донбассе

Сегодня, 09:03

Боевики даже и не собирались соблюдать недавние договоренности по "школьному перемирию"

Евросоюз

Порошенко и Путин. Фото: архив

Олланд рассказал, как Порошенко и Путин ссорились в Минске

Вчера, 20:42

По словам Олланда, Порошенко защищал суверенитет Украины, когда Путин требовал автономию для частей восточных украинских регионов
Загрузка...

Украина

Офицер показывают российскую мину ПМН-2. Фото: mil.gov.ua

Россия поставляет на Донбасс запрещенные мины – Минобороны

Вчера, 17:08

Военные рассказали о любопытных находках на востоке Украины, которые подтверждают поддержку боевиков Москвой

Донбасс

Фото: facebook.com/theministryofdefence.ua

Война на Донбассе: с начала боевых действий на минах погибли более 20 детей

Вчера, 15:30

В целом в результате подрывов на минах погибли 482 человека
Загрузка...