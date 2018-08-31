Россия отгораживается от Украины забором: появились фото

Сегодня утром в населенном пункте Меловое Луганской области, где в 2014 году задержали украинскую журналистку, российские военные начали строить заграждение прямо на центральной улице.

Об этом сообщает "Громадське".

Отметим, что в поселке Меловое между Россией и Украиной проходит граница по центральной улице, которую символически называют улицей Дружбы народов. На русскую и украинскую часть делится не только поселок, но и прокуратура района, несколько жилых домов и т.д.

Ранее улица находилась в общем пользовании российской и украинской стороны. Демаркации границы не было с 1990 года.

Отмечается, что дорогу по этой улице обычно обслуживали украинские коммунальные службы, а теперь там возводится забор.

Фото: Facebook

Местные жители отмечают, что не видят практической необходимости в существовании такого забора, кроме того, что это искусственно создает ситуацию социальной напряженности в приграничном населенном пункте.

А тем временем Украина заканчивает строительство "Стены" на границе с Россией в Харьковской области. Заместитель главы МВД Вадим Троян рассказывал, что работы по обустройству границы в Харьковской области будут завершены до конца года, а следующим участком этого проекта будет Сумская область.