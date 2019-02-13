Россия отказалась отправить на лечение в Украину троих военнопленных
Следователи ФСБ приняли ожидаемое решение, но есть и другой вариант для украинцев
Следователи ФСБ не разрешили отправить раненных украинских военнопленных на лечение в Украину или нейтральную страну, однако рассматривают вопрос об их переводе в гражданское медучреждение Москвы. Об этом сообщил в Facebook адвокат Сергей Бадамшин.
"Следствие ФСБ отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненных военнопленных Сороки, Артеменко и Эйдера о их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения, или в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи", – написал он.
В то же время Бадамшин отметил, что следователи сейчас рассматривают вопрос об обследовании раненных в гражданских медицинских учреждениях Москвы. Это, с его слов, подтверждает и российский омбудсмен Татьяна Москалькова.
"Вроде как согласиться им (российским следователям) с защитой невозможно, но объективно понимают необходимость выполнения наших требований. Попутно следствие всячески избегает и возвращает резолюцию ПАСЕ по пленным морякам под всеми надуманными предлогами. Выглядит это смешно … Россия обязана выполнись содержащиеся в ней требования, в том числе требования Женевских конвенций", – подчеркнул адвокат.
Напомним, недавно сообщалось о странном диагнозе врачей РФ украинскому моряку Андрею Эйдеру. В Украине подозревают, что он мог заболеть гепатитом В, но от него это скрывали.
Также адвокат Сергей Бадамшин посещал украинца Василия Сороку в "Лефортово" и рассказал о состоянии в РФ. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.
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