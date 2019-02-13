Россия отказалась отправить на лечение в Украину троих военнопленных

Следователи ФСБ приняли ожидаемое решение, но есть и другой вариант для украинцев

Фото: AFP

Россия отказалась отправить на лечение в Украину троих военнопленных //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/43c/56b/5c643c56b63a1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/43c/56b/5c643c56b63a1.jpg 2019-02-13T17:49:00+02:00 Украина Следователи ФСБ приняли ожидаемое решение, но есть и другой вариант для украинцев

Следователи ФСБ не разрешили отправить раненных украинских военнопленных на лечение в Украину или нейтральную страну, однако рассматривают вопрос об их переводе в гражданское медучреждение Москвы. Об этом сообщил в Facebook адвокат Сергей Бадамшин.

"Следствие ФСБ отказало в удовлетворении ходатайства защиты раненных военнопленных Сороки, Артеменко и Эйдера о их выдаче в Украину или же в нейтральную страну для обследования и лечения, или в гражданские медицинские учреждения, оснащенные соответствующим оборудованием, в которых возможно оказание надлежащей и соответствующей стандартам оказания медицинской помощи", – написал он.

В то же время Бадамшин отметил, что следователи сейчас рассматривают вопрос об обследовании раненных в гражданских медицинских учреждениях Москвы. Это, с его слов, подтверждает и российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

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"Вроде как согласиться им (российским следователям) с защитой невозможно, но объективно понимают необходимость выполнения наших требований. Попутно следствие всячески избегает и возвращает резолюцию ПАСЕ по пленным морякам под всеми надуманными предлогами. Выглядит это смешно … Россия обязана выполнись содержащиеся в ней требования, в том числе требования Женевских конвенций", – подчеркнул адвокат.

Напомним, недавно сообщалось о странном диагнозе врачей РФ украинскому моряку Андрею Эйдеру. В Украине подозревают, что он мог заболеть гепатитом В, но от него это скрывали.

Также адвокат Сергей Бадамшин посещал украинца Василия Сороку в "Лефортово" и рассказал о состоянии в РФ. По его словам, было направлено ходатайство о переводе украинца на лечение в Украину, нейтральную страну или хотя бы в российскую клинику, где есть соответствующее медоборудование, так как он был ранен в руку. Также у него обнаружили еще одно повреждение.

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