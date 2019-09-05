Россия отработает вторжение в Украину – разведка

На сегодня российское вторжение остается одной из основных угроз, считает Скибицкий

Фото mil.gov.ua

Российская Федерация отработает фактическое вторжение в Украину на учениях "Кавказ 2020". Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По его словам, на сегодня российское вторжение остается одной из основных угроз.

"РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск. Сегодня, начиная с 2015 года, уже, по сути, завершается формирование трех российских дивизий возле нашей границы", – отметил Скибицкий.

Реклама

Он уточнил, что речь идет о 3-й, 144-й и 150-й мотострелковых дивизиях. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на украинском направлении.

"И согласно планам, которые существуют в РФ, основные мероприятия планируется завершить уже в конце 2019 – начале 2020 года…Кстати, именно в следующем году планируются учения "Кавказ-2020", где планы по применению новых формирований против нашего государства уже будут практически отработаны на полигонах, в учебных центрах Южного военного округа, в том числе и на территории Крыма", – добавил Скибицкий.

Напомним, по словам Скибицкого российские средства противовоздушной обороны в аннексированном Крыму способны достичь Киева. Он отметил, что в Крыму создана мощная группировка, которая позволяет Российской Федерации проводить операции во всем регионе Черного моря.

Как мы писали ранее, группировка российских войск в оккупированном Крыму уже достигла 30 тысяч солдат, а также усилилась мощными зенитно-ракетными системами и перебрасывает авиацию.

Также была отмечена переброска Россией в Крым тактической авиации, которая проходила в рамках масштабных учений, в том числе на территории оккупированного полуострова.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама