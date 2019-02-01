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Россия перестала финансировать "гумконвои" для ОРДЛО: стали известны подробности

Сегодня, 10:18

Оккупанты с 2014 года регулярно слали грузовики с «непонятным содержимым» на Донбасс, а теперь неожиданно «помощь» прекратилась

Фото: AFP
Россия перестала финансировать "гумконвои" для ОРДЛО: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/400/8ca/5c54008ca95c0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/400/8ca/5c54008ca95c0.jpg Украина Оккупанты с 2014 года регулярно слали грузовики с «непонятным содержимым» на Донбасс, а теперь неожиданно «помощь» прекратилась

Россия не профинансировала очередную т.н. "гуманитарную помощь" для оккупированных территорий востока Украины. Последний раз гумконвой на Донбассе был в декабре, а в этом месяце его не оказалось. Об этом написал в Facebook координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

Он напомнил, что всего в течение 2014 – 2018 гг. РФ осуществила доставку 84 т.н. "гуманитарных конвоев" (2014-м – 10; 2015-м – 38; 2016-м – 11; 2017-м – 13; 2018-м – 12). Он отметил, что россияне регулярно слали колонны грузовиков в т.н. "ДНР" и "ЛНР" раз в месяц (как правило, в конце месяца).

"Причиной "не отправки" груза в январе, по информации группы ИС, является отсутствие финансирования министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) в начале этого финансового года по статье закупки т.н. "гуманитарного груза" для жителей ОРДЛО", – написал Тымчук.

Нардеп также указал на еще одну странность. По его словам, в среднем загруженность "гумконвая" составляла 50-70%, используя, таким образом, неоправданно большое количество грузовиков. Он считает, что это было нужно в пропагандистских целях и для вывоза из ОРДЛО оборудования захваченных предприятий и других материальных ресурсов.

Напомним, еще в 2017 году на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенный в делах США при Организации Гарри Камиан говорил, что российские "гумконвои" доказывают участие РФ в конфликте на Донбассе.

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Тег Россия, Донбасс, Тымчук, гумконвой , ОРДЛО

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