Россия подтягивает войска к границе: Маломуж оценил вероятность нападения на Украину
Бывший глава внешней разведки объяснил, зачем Россия укрепляется вблизи Украины
Несмотря на то, что Россия наращивает войска возле украинской границы, вторжения или серьезных военных провокаций в период парламентских выборов не будет. Сейчас Москва больше занята укреплением против НАТО.
Такое мнение высказал в комментарии "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
"По нашим разведывательным данным и данным наших партнеров, Россия в период выборов не будет проводить какие-то наступательные операции. Провокации точно будут, нагнетание ситуации – также. А стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в нашей стране. Тогда возможна, фактически, прямая агрессия. Но на сегодняшний день таких сценариев мы не видим, хотя наши спецслужбы и силовые структуры готовятся к любым ситуациям. Но чтобы успокоить наших граждан – до выборов и после выборов Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий", – сказал он.
Маломуж отметил, что на сегодняшний день украинская армия представляет серьезную силу, что понимают и в Кремле, и стоит ожидать жесткой реакции НАТО в случае масштабного вторжения российских войск в Украину.
"В таком случае мир не просто встанет с санкциями, а предпримет ряд чрезвычайных действий – и экономических, и технологических, и информационных, и финансовых, а если будет угроза войны, – то и силовых. Такая перспектива Путина не радует – весь мир объединится против него. Поэтому еще раз подчеркну – реальность наступления чрезвычайно низкая, практически исключается", – считает экс-разведчик.
В то же время столь серьезное усиление России вблизи границы осуществляется не ради нападения на Украину (хоть и не исключается применение войск против Украины), а укрепляет против НАТО.
"Она (Россия – ред.) возводит вал против стран НАТО по всей длине границ с Украиной, Беларусью и странами Балтии. Создает чрезвычайно мощные укрепления и концентрирует новый военный контингент, включая силы быстрого реагирования, оснащенные новейшим оружием. С одной стороны, они могут напасть на Украину вследствие дестабилизации, а с другой – есть более глобальный план. Фланг со стороны Украины они сейчас наполняют новейшей техникой, вооружением. Есть уже несколько новейших ракетных и танковых дивизионов", – подчеркнул Маломуж.
Как сообщали новости "Сегодня", в Минобороны рассказывали, что у границ Украины стоит огромная армия РФ. Начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь отмечал, что агрессор с 2014 года вдвое увеличил свои силы.
В свою очередь спецпредставитель США Курт Волкер объяснил, с чем связано наращивание Россией войск вблизи Украины. Он также рассказал, что сейчас происходит у границ Украины и стоит ли опасаться масштабной военной угрозы.
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