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Россия подтягивает войска к границе: Маломуж оценил вероятность нападения на Украину

10 июля, 05:17

Бывший глава внешней разведки объяснил, зачем Россия укрепляется вблизи Украины

Фото: Минобороны РФ

Несмотря на то, что Россия наращивает войска возле украинской границы, вторжения или серьезных военных провокаций в период парламентских выборов не будет. Сейчас Москва больше занята укреплением против НАТО.

Такое мнение высказал в комментарии "Апострофу" экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

"По нашим разведывательным данным и данным наших партнеров, Россия в период выборов не будет проводить какие-то наступательные операции. Провокации точно будут, нагнетание ситуации – также. А стягивание войск – это стратегия относительно Украины на случай наших действий по освобождению территорий и возможной дестабилизации ситуации в нашей стране. Тогда возможна, фактически, прямая агрессия. Но на сегодняшний день таких сценариев мы не видим, хотя наши спецслужбы и силовые структуры готовятся к любым ситуациям. Но чтобы успокоить наших граждан – до выборов и после выборов Россия не планирует никаких масштабных военных операций, тем более по захвату территорий", – сказал он.

Маломуж отметил, что на сегодняшний день украинская армия представляет серьезную силу, что понимают и в Кремле, и стоит ожидать жесткой реакции НАТО в случае масштабного вторжения российских войск в Украину.

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"В таком случае мир не просто встанет с санкциями, а предпримет ряд чрезвычайных действий – и экономических, и технологических, и информационных, и финансовых, а если будет угроза войны, – то и силовых. Такая перспектива Путина не радует – весь мир объединится против него. Поэтому еще раз подчеркну – реальность наступления чрезвычайно низкая, практически исключается", – считает экс-разведчик.

В то же время столь серьезное усиление России вблизи границы осуществляется не ради нападения на Украину (хоть и не исключается применение войск против Украины), а укрепляет против НАТО.

"Она (Россия – ред.) возводит вал против стран НАТО по всей длине границ с Украиной, Беларусью и странами Балтии. Создает чрезвычайно мощные укрепления и концентрирует новый военный контингент, включая силы быстрого реагирования, оснащенные новейшим оружием. С одной стороны, они могут напасть на Украину вследствие дестабилизации, а с другой – есть более глобальный план. Фланг со стороны Украины они сейчас наполняют новейшей техникой, вооружением. Есть уже несколько новейших ракетных и танковых дивизионов", – подчеркнул Маломуж.

Как сообщали новости "Сегодня", в Минобороны рассказывали, что у границ Украины стоит огромная армия РФ. Начальник Управления верификации Генерального штаба ВСУ Андрей Гудзь отмечал, что агрессор с 2014 года вдвое увеличил свои силы.

В свою очередь спецпредставитель США Курт Волкер объяснил, с чем связано наращивание Россией войск вблизи Украины. Он также рассказал, что сейчас происходит у границ Украины и стоит ли опасаться масштабной военной угрозы.

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Тег Россия, война, НАТО, граница, войска, вторжение, маломуж, наступление

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