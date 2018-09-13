Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной – разведка

Сегодня, 13:49

Стало известно, какое страшное оружие подтянули россияне к украинской границе

Российская техника. Фото: AFP
Российская техника. Фото: AFP

В рамках масштабных военных учений "Восток-2018" Россия перебросила к границам Украины дополнительные войска, а также проводятся мероприятия по усилению боевиков на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что российское военно-политическое руководство увеличивает количество своих войск неподалеку границ с Украиной. В частности, под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные военные части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган".

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Кроме того, под видом маневров командование ВС РФ осуществляет транспортировку к границе с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения "1 и 2 АК" российско-оккупационных войск на Донбассе.

Отметим, на днях российский журналист Александр Сладков показывал видео, в котором говорит, что "Ураганы" направляются в Украину. Таким образом он подтвердил участие России в войне на Донбассе.

Также на днях разведка сообщала, что Россия подключила к учениям "Восток-2018" боевиков "Л/ДНР". Противник в рамках российских учений отрабатывает вопросы перемещения техники и личного состава к новым районам, а за этим всем через видеонаблюдение следит российское командование.
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"Сегодня"

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