Россия подтянула дополнительные войска к границе с Украиной – разведка

В рамках масштабных военных учений "Восток-2018" Россия перебросила к границам Украины дополнительные войска, а также проводятся мероприятия по усилению боевиков на Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Сообщается, что российское военно-политическое руководство увеличивает количество своих войск неподалеку границ с Украиной. В частности, под видом участия в маневрах "Восток-2018" в районы сосредоточения вдоль украинской границы из восточных регионов России перемещены отдельные военные части на штатной технике, в т.ч. артиллерийские подразделения, имеющие на вооружении РСЗО "Ураган".

Кроме того, под видом маневров командование ВС РФ осуществляет транспортировку к границе с Украиной новых партий вооружения, инженерного оборудования и другого имущества для скрытой передачи в части и подразделения "1 и 2 АК" российско-оккупационных войск на Донбассе.

Отметим, на днях российский журналист Александр Сладков показывал видео, в котором говорит, что "Ураганы" направляются в Украину. Таким образом он подтвердил участие России в войне на Донбассе.

Также на днях разведка сообщала, что Россия подключила к учениям "Восток-2018" боевиков "Л/ДНР". Противник в рамках российских учений отрабатывает вопросы перемещения техники и личного состава к новым районам, а за этим всем через видеонаблюдение следит российское командование.