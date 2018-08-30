Россия поставляет на Донбасс запрещенные мины – Минобороны

Военные рассказали о любопытных находках на востоке Украины, которые подтверждают поддержку боевиков Москвой

Россия продолжает поставлять запрещенное международными договорами вооружение на Донбасс, о чем свидетельствуют обнаруженные там противопехотные мины, состоящие на вооружении российской армии. Об этом рассказал на брифинге начальник Управления экологической безопасности и противоминной деятельности полковник Максим Комиссаров, сообщает Минобороны.

"Во время проведения работ по очистке освобожденных территорий на востоке Украины группы разминирования ВСУ, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Государственной специальной службы и пиротехнические подразделения центральных органов исполнительной власти находят противопехотные мины советского производства, которые запрещены Оттавской конвенцией. Это, в частности противопехотная мина ПМН-2", – рассказал он.

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Кроме того, офицер напомнил о недавно найденном на востоке Украины минном устройстве "Охота" российского производства.

"Именно этот образец является продуктом российского производства, 2000 года выпуска, и на территории Украины его физически быть не могло. Таким образом, эта находка является очередным весомым доказательством того, что Российская Федерация поставляет боевикам и регулярным подразделениям ВС РФ мины и боеприпасы", – подчеркнул полковник.

Фото: mil.gov.ua

Напомним, на днях ГПУ представила новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе. Украинские военные обнаружили неподалеку от населенного пункта Гранитное в Донецкой области минно-взрывное устройство НПП-П "Охота", которое представляет собой комплект противопехотных мин (5 шт.), которые приводятся в действие при регистрации движения человека через установленные на местности сейсмические датчики.

В апреле ГПУ также показывала доказательства присутствия войск РФ на Донбассе. На востоке Украины выявили противопехотные мины и огнемет "Шмель". Отмечалось, что найденное вооружение российским.