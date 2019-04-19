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Россия пытается проводить спецоперации в Украине – Муженко

Сегодня, 11:00

75 процентов выполнения задач военной операции отводится на проведение скрытых мероприятий

Фото: Минобороны Украины

Россия пытается проводить спецоперации в Украине. Об этом в интервью "Фактам" сказал глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

"75 процентов выполнения задач военной операции отводится на проведение скрытых мероприятий и только на завершающем этапе точку ставят войска. То, что происходит сейчас на улицах некоторых украинских городов, имеет четкие признаки специальных операций РФ", – сказал он.

Муженко напомнил, что в военной доктрине страны-агрессора сказано: "Война может вестись с внедрением стратегии непрямых действий. Это могут быть мероприятия по дестабилизации в политике и экономике стран, по организации внутри государств ситуаций так называемого "управляемого хаоса", при косвенной или прямой военной поддержке вооруженных оппозиционных сил для завоевания власти нужными политическими силами".

"Главное беспокойство сейчас вызывает неопределенность внутри страны. Но я должен констатировать: Вооруженные Силы будут выполнять свои конституционные задачи независимо от тенденциозных заявлений и амбиций разного рода политиков. Однажды уже была попытка свернуть Украину с европейского пути. Не нужно повторять такие ошибки впредь. Обратной дороги нет", - сказал Муженко.

Ранее Муженко заявил, что Россия за час может начать полномасштабную войну против Украины.

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Тег Россия, спецоперация, муженко

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