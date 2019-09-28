В учениях участвовали три тысячи «штыков» 12 кораблей и судов обеспечения

На полигоне "Опук" в оккупированном Россией Крыму прошли очередныеРФ.

В учениях было задействовано более 3 тысяч военнослужащих, 12 кораблей и судов обеспечения флота, в том числе: фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек", "Мираж", большой десантный корабль "Орск", морские тральщики, около 300 единиц военной и специальной техники, в том числе противокорабельные комплексы "Бастион", "Бал", "Берег", самоходные гаубицы "Гвоздика", бронетранспортёры БТР-82А, а также 30 самолётов и вертолётов авиации Южного военного округа РФ.

Реклама

По данным пресс-службы Минобороны России, в ходе учения морские пехотинцы под прикрытием армейской авиации ЮВО осуществили погрузку на борт большого десантного корабля "Орск" и произвели высадку морского десанта на необорудованный участок морского побережья. Подразделения условного противника, в роли которого выступили военнослужащие соединения береговой обороны армейского корпуса флота, с приданными подразделениями артиллерии и воздушного десанта осуществляли оборону назначенного района.

Новости "Сегодня" сообщали, что у берегов Крыма Россия бряцала оружием: в ход пошли корабли и самолеты.

В тренде Россия снова бряцала оружием в Крыму: что известно об учениях на оккупированном полуострове

Как сообщали новости "Сегодня", недавно разведка сообщала о масштабных учениях оккупантов на Донбассе. Стало известно, что руководит подготовкой боевиков командование Южного военного округа РФ.

Напомним, летом в Одесской, Херсонской и Николаевской областях прошли масштабные морские учения НАТО Sea Breeze, в которых также принимала участие и Украина. Подробней смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама