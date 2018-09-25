Россия снова устроила провокацию в Азовском море, но получила отпор – Минобороны

Российские пограничники опасно сблизились с украинскими военными, но напоролись на артиллерийские катера "Лубны" и "Кременчуг"

Россия устроила очередную провокацию в Азовском море вблизи Мариуполя – катер погранслужбы ФСБ РФ опасно маневрировал вокруг украинского судна. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Сегодня утром украинские судна завершили проход в порт Мариуполя через Керченский пролив, однако россияне не удержались от провокаций.

"Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа "Мангуст", который недавно уже создавал подобные действия, опасно маневрируя рядом с украинским катером морской охраны. Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" он был остановлен и не допущен к месту стоянки поисково-спасательного судна "Донбасс" и морского буксира "Корец", – сообщили военные.

Также в оборонном ведомстве опровергли слухи, что якобы Украина заплатила России за проход через Керченский пролив.

Недавно российский катер устроил провокацию в Азовском море. Вооруженные российские пограничники на катере наматывали круги вокруг украинского судна.

Также сообщалось, что российский истребитель опасно сблизился с украинским Ан-26 над Черным морем, а российские корабли совершили опасный маневр возле судна ВМС Украины.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, около 15:00 корабли Военно-морских сил Украины – поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые следовали из Одессы в Бердянск, прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и направляются в Азовское море.