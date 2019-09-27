Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогу

/ Фото: Минобороны РФ

Россия продолжает стягивать войска на границе с Украиной, заканчивая формирование новой дивизии в Ростовской области. Заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский считает, что Москва может планировать наступательную операцию и призвал ОБСЕ отреагировать на это.

Об этом сообщает "Укринформ" по итогам заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности.

По его словам, перемещением тяжелой техники вдоль украинской границы Россия оказывает давления на руководство Украины, чтобы заставить пойти на уступки во время переговоров. Кроме того, у оккупационных войск достаточно техники для эскалации ситуации на Донбассе.

"В связи с этим мы призываем международное сообщество отреагировать на агрессивные действия и сигналы России и, для сдерживания, усилить политическое и экономическое давление на агрессора", – сказал Лоссовский.

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Дипломат также озвучил публикацию авторитетного международного журнала Jane`s Defense Weekly, в которой указывается строительство новой российской дивизии в ростовской области, которое должно завершиться до конца года.

"Эта дивизия является одним из трех воинских соединений дивизионного уровня, созданных с января 2016 года возле восточных границ Украины. Согласно сообщениям, после завершения формирования до конца года 150-я дивизия будет состоять из двух бронетанковых и двух мотострелковых полков, когда полностью будет создана до конца года. Формирование этой дивизии, а также 3-й и 144-й гвардейских мотострелковых дивизий на севере в Воронежской и Брянской областях, продолжалось три года. Да, 150-я дивизия была создана путем присоединения 33-й мотострелковой бригады из Майкопа и 205-й мотострелковой бригады из Буденновска к временным базам севернее и западнее г. Ростов-на-Дону. Эти базы ранее были заняты войсками, привлеченным к военным операциям на востоке Украины с лета 2014 года", – сообщил он.

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Кроме того, он указал на спутниковые снимки, на которых в июне зафиксировали уже около 20 казарменных помещений вблизи города Новочеркасска, три больших парка транспортных средств, где размещены сотни транспортных средств, а также 17 крупных ангаров для транспортных средств на различных этапах строительства.

"После завершения формирования 150-я мотострелковая дивизия будет иметь шесть танковых батальонов и шесть мотострелковых батальонов, поддерживаемых подразделениями артиллерии, разведки, логистики и связи, и будет готова к интервенции на Донбасс", – сказал Лоссовский.

Дипломат подчеркнул, что, согласно оценкам международных аналитиков, действия России могут свидетельствовать о подготовке к наступлению. Он напомнил, что пока украинская сторона готовится к отводу войск на Донбассе, с российской стороны идут опасные сигналы и войск оккупантов вблизи границы становится все больше.

Как сообщали новости "Сегодня", спецпредставитель США Курт Волкер объяснял ранее, с чем связано наращивание Россией войск вблизи Украины. Он также рассказал, что происходит у границ Украины и стоит ли опасаться масштабной военной угрозы.

Напомним, в марте исполнилось пять лет с начала российской агрессии против Украины. За это время ситуация не улучшилась — Россия усиливает свои формирования на всех округах, в том числе на границе с Украиной. Сайт "Сегодня" разбирался, стоит ли ждать Украине провокаций на границе, и какие там войска скопила Россия.

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