Вертолеты РФ стреляли по украинским морякам: подробности атаки в Керченском проливе

Украина представила в ОБСЕ ранее неизвестные обстоятельства атаки в ноябре 2018 года

/ Фото: AFP

Украинский малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" при захвате российскими силовиками в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года был пробит бронебойным снарядом, выпущенным с российского вертолета, пишет "Укринформ".

Такие результаты баллистической экспертизы повреждений представил на заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности 13 февраля заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский.

"Пробоина в бронекатере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойным снарядом, выпущенным из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", – заявил он.

Реклама

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Лоссовский отметил, что другие два корабля – МБАК "Никополь" и буксир "Яны Капу" – отправили на завод для ремонта.

В тренде Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess

Как известно, 25 ноября 2018 года Россия неожиданно перешла в "наступление" в Керченском проливе, напав на украинские военные корабли. Корабль ФСБ РФ сначала протаранил украинский буксир, после этого агрессор еще открыл огонь, в результате ранения получили шесть украинских моряков. После захвата кораблей 24 члена экипажей и сотрудников СБУ оказались в заложниках.

Военнопленных моряков вернули в сентябре, а военные суда – в ноябре 2019 года. После этого командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что корабли вернулись в полуразобранном состоянии: россияне поснимали плафоны, розетки и даже унитазы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама