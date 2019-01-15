Россия в Крыму начала разворачивать тактическое ядерное оружие – экс-командующий ВМС
Гайдук также отметил усиление российских кораблей мощными крылатыми ракетами
Россия в оккупированном Крыму разворачивает тактическое ядерное оружие и оснастила корабли Черноморского флота крылатыми ракетами "Калибр", что несет реальную угрозу национальной безопасности Украины. Об этом рассказал на пресс-конференции бывший командующий Военно-морскими силами ВСУ, вице-адмирал Сергей Гайдук.
По его словам, в своей морской доктрине до 2020 года Россия четко дает понять, что не исключает решения геополитических проблем в Черноморском регионе силовым путем за счет Черноморского флота. Корабли в сравнении с 2014 годом существенно усилили мощными ракетами.
"С 2014 года, с момента оккупации Крыма, РФ увеличила количество суммарного залпа крылатых ракет "Калибр" на кораблях Черноморского флота. Если в 2014 году эта цифра равнялась нулю, то в 2018 году эта цифра равна 40, и у РФ есть амбициозные планы к 2020 году довести суммарный залп до 168. Это реальная угроза национальной безопасности", – заявил Гайдук и подчеркнул, что крылатые ракеты РФ может использовать против морских и наземных целей.
А тем временем на оккупированном полуострове Россия активно занимается ядерной компонентой, отметил вице-адмирал.
"РФ силовым способом начала разворачивать в оккупированном Крыму тактическое ядерное оружие. Создана триада сил: морская, авиационная и береговая компоненты, которая способна применить ядерное оружие", – добавил экс-командующий ВМС.
Напомним, ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявлял, что РФ в Крыму вдвое увеличила армию и готовит базу для ядерного оружия. Также, по его словам, планы России пробить коридор в Крым с Донбасса все еще в силе, а Азовское море агрессор использует в качестве дополнительного канала для переброски войск и вооружений на полуостров.
В свою очередь как рассказал сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Константин Машовец, милитаризация Крыма нужна Путину для новых атак. Военно-морская экспансия России может продолжиться ударами по Украине из Крыма, считает он.
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