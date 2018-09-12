Россия в Крыму подняла по тревоге истребители и бомбардировщики

Сегодня, 14:46

Российские самолеты бросили на уничтожение военных аэродромов и корабли

Российские самолеты. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Российские самолеты. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

В рамках учений в оккупированном Крыму Россия подняла по тревоге авиацию Черноморского флота РФ.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев, передает "Крым.Реалии".

"С этой целью с двух аэродромов подняты в небо самолеты разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-30СМ, тактические фронтовые бомбардировщики Су-24М, а также противолодочные самолеты Бе-12 и вертолеты Ка-27ПЛ", – уточнил он.

По словам российского офицера, самолеты отработают обнаружение и уничтожение ряда объектов и на суше, и в море. Астафьев объяснил, что условно противостоять авиации будут средства ПВО и системы радиоэлектронной борьбы, а летчикам в таких условиях нужно будет обнаружить подводную лодку, уничтожить надводные корабли и вывести из строя аэродромы условного противника.

Напомним, 6 сентября у берегов Крыма флот РФ ударил по кораблям и самолетам "противника". В маневрах были задействованы корабли Черноморского флота РФ и авиация Южного военного округа. Совместными действиями была отрабаотана операция по уничтожению кораблей и самолетов условного противника.

Спустя пару дней Россия проводила крупные военные учения в оккупированном Крыму и на территории Краснодарского края, в которых отрабатывала захват побережья с моря. Россияне развернули соткни единиц техники, в том числе "Грады" и тяжелую ствольную артиллерию.
Россия, Крым, авиация, самолеты, учения, бомбардировщики

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"Сегодня"

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