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Россия в Крыму развернула военные штабы: в СНБО объяснили, что это значит

28 июля, 05:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Масштабные военные учения РФ «Кавказ-2020» могут перерасти в военную операцию

Украину уже не раз предупреждали о возможной атаке с юга. Теперь стало известно, что в оккупированном Крыму Россия уже создала военные и мобилизационные штабы, которые может использовать не только для учений, но и для агрессии против нашей страны.

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Об этом рассказал в интервью "Крим.Реалии" заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

По его словам, масштабные военные учения РФ "Кавказ-2020" в сентябре могут перерасти в военную операцию против Украины.

"Когда штабы и мобилизационная база подготовлены, а они уже подготовлены в Крыму, этот потенциал под видом резервистов может прибыть сначала на обучение, а обучение может перейти в активную фазу боевых действий, это происходит очень быстро. Сегодня утром это еще обучение, а завтра утром это уже – начало агрессии", – заявил Кривонос.

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Заместитель секретаря СНБО отметил, что Россия может атаковать в любой момент и с любого участка границы, в том числе и с Крыма, но украинское военное руководство готово к этому.

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"Все угрозы, которые могут существовать, они давно уже проработаны Генеральным штабом, и постоянно пересматриваются эти вопросы. И эти планы существуют. И наши войска также проходят обучение и подготовку по противодействию", – резюмировал он.

Отметим, в последнее время политики и эксперты, в том числе иностранные, предупреждают Украину о возможном нападении агрессора с крымского направления на фоне сентябрьских масштабных военных учений "Кавказ-2020". Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр обороны Андрей Таран заявлял, что Украина готовит мощный ответ России на возможную военную угрозу.

В то же время в Кремле опровергают вероятность нового вторжения России в Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие разговоры глупостью и нагнетанием антироссийской истерии.

Смотрите также комментарий бывшего командующего силами США в Европе генерала Бена Ходжеса относительно возможной российской угрозы с крымского направления:

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Россия Крым наступление Сергей Кривонос

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