Россия выпустила навигационные карты на воды Украины: в Европе жестко отреагировали

31 октября отмечаем Международный день Черного моря / Фото: Владимир Грисюк, Сегодня

Международные гидрографические организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изъяли из своих каталогов навигационные карты Российской Федерации на воды Украины. Об этом сообщил пресс-служба министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба ведомства.

Как отмечаются, Россия незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты на территорию Украины, тем самым создавая угрозу мореходству в Черном и Азовском морях.

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR и IC-ENC изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях, соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262", – сообщил Криклий.

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Руководитель Гидрографической службы Великобритании Тим Лоув в своем письме отметил, что Соединенное Королевство, а также другие партнеры из Европейского Союза не признают незаконной аннексии Крыма Россией.

"Гидрографическая служба Соединенного Королевства является агентством, которое подчиняется правительству Соединенного Королевства и придерживается политического курса, основанного на курсе ЕС о непризнании контроля России над Крымом. Курс ЕС предусматривает, что государства-члены, международные организации и специализированные агентства не признают никаких изменений статуса Крыма или черноморского портового города Севастополь и воздерживаются от действий, которые могут толковаться как признание", – цитирует говорится в письме.

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При этом он заверил, что политика его правительства останется неизменной после выхода Великобритании из Евросоюза.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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