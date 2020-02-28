Россия заплатит за все: в Раде придумали, как наказать Путина

В Украине будет создано Национальное агентство по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации. Соответствующий проект, регламентирующий работу и задачи новой госструктуры, зарегистрирован в Верховной Раде. Сомнений в том, что документ будет утвержден, мало: среди инициаторов проекта – представители практически всех парламентских политсил. Зачем необходимо агентство, чем оно будет заниматься и каких результатов от него ждать – в материале сайта "Сегодня".

Россия должна платить и платить. Миллиарды

Как сказано в законопроекте, Национальное агентство Украины по вопросам преодоления последствий вооруженной агрессии Российской Федерации будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. Его основная задача, если упрощенно, – собрать в единую базу все возможные доказательства агрессии России против Украины, систематизировать их, вычислить нанесенный ущерб – как материальный, так и нематериальный.

Как рассказала сайту "Сегодня" одна из инициаторов законопроекта, народный депутат Леся Василенко, Украине давно необходим единый орган, который нес бы ответственность за сбор вышеупомянутой информации. Идея же создать Нацагентство появилась еще в парламенте прошлого созыва.

Были привлечены эксперты по международному праву, украинские дипломаты, специалисты МЭРТ, были разработаны идеи. Были надежды, что правительство самостоятельно определит ответственного за подсчет убытков и ущерба. Были надежды, что эту роль на себя возьмет межведомственная комиссия, которую на то время создали в соответствии с положениями закона "Об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО". Но так ничего создано и не было, не была запущена полноценная работа комиссии.

"Да и невозможно было силами комиссии охватить весь тот объем работы, которая должна вестись системно, последовательно для того, чтобы подсчитать ущерб и убытки. Более того, чтобы выполнить это задание, это должен быть один орган, который мог бы заниматься исключительно этой задачей. Потому что речь идет, в том числе, о создании единой методологии, по которой должен вычисляться ущерб и убытки, подсчет этих убытков", – рассказала сайту "Сегодня" Леся Василенко.

По словам еще одного инициатора законопроекта, народного депутата Ирины Верещук (фракция "Слуга народа"), законопроект о создании Нацагентства был разработан и зарегистрирован в Верховной Раде прошлого созыва.

"Но почему-то у парламента не хватило политической воли его рассмотреть.. Мы решили исправить эту ошибку. Потому что нам крайне необходим орган, который бы собирал, группировал, а затем консолидированно во всех международных инстанциях отстаивал позицию Украины и требовал бы от России компенсации, а также наказания лиц, причастным к агрессии и военным преступлениям. Не фрагментарно, как сейчас – где-то НАК "Нафтогаз" суд выиграет, где-то Ощадбанк, где-то юридическое лицо. А именно комплексно. Государство Украина должно судиться с Россией. А Россия должна платить и платить. Она должна выплатить многие миллиарды компенсации ущерба, который нам нанесен оккупацией Донбасса и аннексией Крыма", – отметила в комментарии сайту "Сегодня" Ирина Верещук.

Что и как будет собирать Нацагентство

По большому счету, процесс сбора доказательств преступлений режима Путина против Украины, равно как и нанесенного стране, бизнесу и гражданам ущерба, идет практически с первого дня агрессии. Но проблема в том, что все эти доказательства "распорошены" по многочисленным министерствам, ведомствам и другим украинским госструктурам. Общей картины на сегодня не имеет никто.

"Сейчас министерства и ведомства сами ведут подсчеты убытка и ущерба. Какие методологии они используют – неизвестно. Часто даже в одном ведомстве используют различные подходы. Часто используется моделирование, причем также по различной методике", – говорит Леся Василенко.

В свою очередь, Ирина Верещук отметила, что информация, имеющаяся у министерств и ведомств, сегодня практически не используется.

"Несколько недель назад в Кабмине было совещание, на котором Минюст сообщил: у нас на сегодня "аж" два иска к России. Мы что, не можем судиться? Не можем выставить свои претензии? Например, по Крыму – там абсолютно выигрышные дела. Абсолютно. Все дела, которые реально были поданы – Ощадбанком, физлицами – все были выиграны. То есть Украина просто здесь недоработала. И мы это исправим. Есть огромный массив доказательств гуманитарных преступлений, преступлений против граждан, доказательств по шельфу, энергетике, т.н. "национализации" оккупационными властями. Весь этот массив мы должны собрать в единую базу, проанализировать и с его помощью требовать наказания преступников, а также требовать компенсаций от России", – сказала Ирина Верещук. – Кроме того, консолидированная претензия станет дополнительным аргументом для санкционного давления на Россию со стороны международного сообщества. И кто-то должен делать это консолидированно, отвечать за всю работу. Чтобы мы имели возможность спросить, если работа не проводится".

Собственно, этим и будет заниматься агентство. Ему вменяется в обязанность, в том числе, создание единой методики, по которой будут производиться подсчеты убытков и ущерба.

"Нацагентство не будет ни в коем случае подменять собой работу Министерства юстиции, МИДа, других структур, которые занимаются судами в международных арбитражах, в международном суде справедливости ООН, в Международном морском арбитраже и так далее. Вся эта работа ведется успешно и будет вестись далее. Задачи агентства – более широкие и высокие. Это стратегические задачи: подсчитать и свести в один документ все-все убытки и ущерб, исковые заявления, которые подаются в суды. Чтобы Украина имела четкое понимание точной суммы наших потерь. Чтобы президент мог использовать это в переговорах, чтобы Украина могла апеллировать к этим данным на всех международных площадках", – говорит Леся Василенко.

Информацию (то есть доказательную базу) агентство будет собирать везде, где это только возможно. Для этого специалистам Нацагентства предоставлен доступ, в том числе, к базам данных госструктур (кроме баз данных разведки и контрразведки) и органов местного самоуправления, реестру досудебных расследований. При необходимости сотрудники могут быть откомандированы в различные госорганы для сбора информации. Также Нацагентство будет собирать информацию от общественных организаций, граждан, предприятий всех форм собственности (в установленных законодательством порядке).

Все это необходимо для выполнения основных задач агентства:

формирования доказательной базы, подтверждающей факт вооруженной агрессии России против Украины;

подсчета объема убытков, понесенных Украиной в результата агрессии;

ведения реестра военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных высшими должностными лицами Российской Федерации;

определения объема, видов и форм материальной и нематериальной ответственности Российской Федерации.

"Это будет единая структура, которая будет ответственна за базу. Чтобы не получилось так, что при смене того или иного руководителя мы теряли бы тома доказательств преступлений агрессора. Нацагентство должно собирать, вести базу и затем использовать соответствующим образом эти материалы в международных судах, в международном трибунале за преступления как против человечества, так и против Украины. Я думаю, что Нацагентство может передавать информацию, в том числе, Генпрокуратуре для открытия дел против должностных лиц РФ здесь, в нашей стране, по законам Украины. Либо другим органам для открытия таких дел в международных судах", – рассказала сайту "Сегодня" еще одна инициатор законопроекта – народный депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность"). В тренде Дожди и до 10 градусов тепла: чем погода удивит украинцев 28 февраля (карта)

Кто будет работать в Нацагенстве

По словам Ирины Фриз, кадровый состав агентства должен формироваться, исходя из ключевой задачи – сбора всей без исключения имеющейся информации, фактов и документов относительно нарушения РФ международного права для предъявления им обвинений как в украинских, так и международных судах.

"В Нацагентстве, на мой взгляд, должны работать как специалисты, которые умеют анализировать, систематизировать информацию, так и юристы, правозащитники, дипломаты", – отметила Ирина Фриз.

Кто может стать руководителем агентства, парламентарии еще не задумывались. Отвечая на вопрос, могла бы возглавить Нацагентство Елена Зеркаль, Ирина Верещук отметила, что это был бы хороший вариант.

"Вопрос руководства мы, разумеется, еще не рассматривали. Но это хорошая мысль. Было бы замечательно, если бы она согласилась. У нее есть опыт. Зеркаль по своим профессиональным и моральным качествам как раз тот человек, который мог бы организовать работу такого агентства и добиться результатов. Спасибо за идею, буду ее кандидатуру отстаивать", – сказал Ирина Верещук.

Зачем нужна консолидированная претензия

Сбор информации – ключевая задача Нацагентства. Но не единственная ключевая. На основе собранной базы Нацагентство готовит два вида документов: предложения по обобщенной правовой позиции нашего государства по отношению к агрессии и агрессору. И консолидированную претензию Украины к России.

Правовая позиция, как определяет проект, – "отношение государства Украина к фактам, событиям и ситуациям, которые свидетельствуют о совершении Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины". Ее формирование необходимо, в том числе, для наказания России как государства-агрессора на международном уровне, причем как на политическом, так и судебном. К правовой позиции авторы проекта относят и меры, которые могут быть использованы для осуществления мирного процесса – например, определение путей преодоления последствий агрессии.

Консолидированная претензия – это больше о деньгах. Агентство должно собрать все имеющиеся доказательства об ущербе, нанесенном стране, ее гражданам и украинским юридическим лицам агрессором. Подсчитать размеры ущерба. Оформить информацию в единый документ, сформулированный таким образом, чтобы государство могло аргументированно требовать компенсации агрессором как материальных, так и нематериальных убытков. Также в претензию должны войти все имеющиеся свидетельства преступлений против человечности, доказательства причастности Владимира Путина и других должностных лиц РФ к агрессии. Это уже необходимо для инициирования международных судебных процессов над высокопоставленными российскими политиками и чиновниками, развязавшими войну, над военным командованием страны-агрессора, военнослужащими РФ, непосредственно принимавшими участие в преступлениях на территории Украины.

Консолидированная претензия, сформированная в единый документ, должна быть утверждена Кабмином. Как говорится в сопроводительной записке к документу, после утверждения документ направляется России. Вместе с претензией Украина направляет дипломатическую ноту, в которой излагается украинское видение того, каким образом Москва в рамках "мирных процессуальных способов" может компенсировать Украине ущерб. В, самом тексте законопроекта варианты не перечисляются, но, как поясняют авторы документа в сопроводительной записке, согласовать сумму компенсации можно с помощью переговоров (в том числе при участии третьих сторон), либо же ее определит суд – международный арбитраж, Международный суд ООН и т.д.)

"Фактически консолидированная претензия – это документ, в котором будут учтены и пояснены все те статьи расходов, которые несла Украина каждый день на протяжении всего времени российской агрессии, начиная с 20 февраля 2014 года", – говорит Леся Василенко.

По ее словам, – формировать такие претензии – обычная практика для стран, которые пострадали от агрессивных действий других стран.

"Это практика применялась после Первой мировой войны – консолидированные претензии были направлены Германии, после Второй мировой войны – также к Германии. Из более свежих примеров – консолидированная претензия и иски Кувейта к Ираку после агрессии Багдада 1990 года. В рамках ООН была создана комиссия, которая подсчитала и уточнила убытки. В итоге Ирак выплатил Кувейту более 30 миллиардов долларов репараций. В принципе, у Украины такой же путь", – говорит Леся Василенко.

Как отметила народный депутат, после получения консолидированной претензии у России будет два варианта.

"Или она признает ее, согласится с ней и выплатит репарации. Это, конечно, маловероятно. Разве что лет через 30 или 50 изменится что-то. Второй вариант – они откажутся признавать претензию и выплачивать репарацию. И тогда наш путь – обращение в ООН. И здесь также могут быть варианты. Может быть, как в случае с Ираком, создана комиссия, которая подсчитает убытки, примет соответствующее решение, которым попытается принудить Россию компенсировать Украине убытки. Второй вариант – резолюция Генассамблеи ООН с указанными в ней убытками. Соответственно, не будет никаких иллюзий, кто организовал войну и кто пострадавший", – говорит Леся Василенко.

Отметим, что и правовая позиция, и консолидированная претензия касаются как оккупации части Донбасса, так и аннексии Крыма – счет России будет выставлен на весь объем ущерба.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп продолжил санкции против России еще на год. Подробности – в сюжете.

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