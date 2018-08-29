Россия застала врасплох: в Генштабе объяснили причину поражения под Иловайском

Военное командование готовилось к окружению и уничтожению боевиков, но в какой-то момент ситуация сильно изменилась

Украинская армия практически окружили боевиков летом 2014 года и готовились к их уничтожению или капитуляции, однако неожиданно вмешалась Россия с огромной военной группировкой, а также проблемы с некоторыми подразделениями ВСУ не позволили освободить Донбасс. Об этом рассказал на пресс-конференции офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Соболев.

По его словам, по состоянию на 20 августа 2014 года группировка боевиков и российских наемников была разделена, и у нее не было шансов для успешного противостояния украинской армии.

"С севера, запада, юга и частично востока был блокирован Луганск, взят под контроль железнодорожный и автомобильный узел в Дебальцево, перекрыты маршруты поставок личного состава, вооружения, военной техники и материальных ресурсов в Донецк, Макеевку, Горловку и Енакиево. Организована оборона Мариуполя. Таким образом, российские боевики были рассечены на 4 части, что создавало предпосылки для дальнейшего завершения их блокирования и уничтожения", – сказал Соболев.

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Однако 24-25 августа Россия повергла Украина своим внезапным вторжением большими силами. Офицер отметил, что российское военное командование испугалось потерять контроль над захваченными территориями и бросило в бой восемь тактических боевых групп при мощной артподготовке реактивными системами залпового огня, артиллерийским вооружением с территории России. В итоге нашим защитникам пришлось отступить на рубеж Кутейниково-Осиновое-Комсомольское, а уже 25-26 подразделения МВД потерпели поражение в Иловайске в бою с россиянами.

Соболев подчеркнул, что военное командование Украины приняло решение бросить в бой подразделения 72, 92, и 93 бригад. Такими силами ВСУ планировали начать военную операцию 1 сентября, однако подразделения 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад на определенные рубежи не вышли, а подразделения 39-го батальона теробороны, которые несли службу на блокпостах возле Иловайска, самовольно оставили позиции. При этом командиры батальонов МВД в ультимативной форме требовали немедленного выхода из Иловайска под гарантии российских военных.

"Указанное сделало невозможным проведение операции по деблокированию Дебальцево и позволило врагу захватить инициативу", – добавил офицер.

Как рассказывал начальник Генерального штаба Виктор Муженко, Иловайск стратегического значения не имел во время операции украинской армии по восстановлению конституционного порядка на Донбассе летом 2014 года. В то же время город представлял интерес для украинской армии как большая узловая станция и занимал определенное место в общей военной операции.

Напомним, в августе 2014 года развернулись ожесточенные боевые действия за город Иловайск Донецкой области, которые 29 числа закончились массовой гибелью украинских военных. По официальным данным ВСУ, общие боевые потери сил АТО во время боев в районе Иловайска составили 437 человек (погибло – 192, получили ранения – 212).

14 августа 2017 года в офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства Главной военной прокуратурой передано информацию о собранных доказательствах совершения военных преступлений (в том числе убийства украинских военных в районе Иловайска).

Кроме того, 9 августа нынешнего года в ООН озвучили выводы об Иловайской трагедии. В докладе говорится, что серьезные нарушения прав человека и международного гуманитарного права были у обеих сторон конфликта.