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Россияне проверяют готовность боевиков Донбасса, хотят использовать их "по назначению" – разведка

24 мая, 13:10

Разведка сообщила, как оккупанты готовятся к летнему периоду

Боевики Донбасса
Боевики Донбасса.

Оккупационное командование начало комплексную проверку по определению реального состояния боеспособности боевиков на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, под видом контроля подготовки подразделений соединений и частей т. наз. "1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов" ВС РФ к летнему периоду обучения комиссии Генштаба и Южного военного округа ВС РФ проводят всестороннее изучение состояния российско-оккупационных войск в интересах планирования их применения по назначению.

Особенностью указанной проверки является то, что члены комиссий также проверяют отдельные подразделения т.н. "республиканских силовых структур", добавили в разведке.

Напомним, 23 мая на Донбассеоккупанты устроили 11 обстрелов, был ранен украинский воин. Ответным огнем ВСУ уничтожили двоих оккупантов.

А сутками ранее, 22 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты пять раз нарушали режим прекращения огня, в том числе дважды с использованием вооружений, запрещенных минскими договоренностями – артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 и 82 мм.


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Тег проверка, разведка, оккупанты, боеготовность, гур, боевики Донбасса

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