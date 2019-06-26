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Россияне проверяют, как боевики "Л/ДНР" хранят секреты: направили на Донбасс комиссию

26 июня, 04:30

Все мероприятия полностью совпадают с планами оперативной и боевой подготовки частей и подразделений ВС РФ

REUTERS/Alexander Ermochenko
REUTERS/Alexander Ermochenko.

Для недопущения утечки информации, соблюдения режима секретности на протяжении недели в частях и подразделениях т.наз. "1-го и 2-го армейских корпусов армии Л/ДНР" работала комиссия из представителей службы защиты информации.

Об этом сообщают эксперты группы "Информационное сопротивление".

 Целью проверки являлся порядок использования средств мобильной связи военнослужащими 1 и 2 АК. Как оказалось, данные мероприятия полностью совпадают с планами оперативной и боевой подготовки частей и подразделений ВС РФ, что в очередной раз подтверждает прямое подчинение 1 и 2 АК оккупационных группировок Генштабу ВС РФ.

Ранее новости "Сегодня" сообщали: военные эксперты нашли еще одно доказательство того, что Россия контролирует боевиков "Л/ДНР" .

Все проводимые месяцем ранее мероприятия боевиков полностью совпадали с планами оперативной и боевой готовности частей и подразделений ВС РФ, что в очередной раз подтверждает прямое подчинение 1 и 2 АК оккупационных группировок Генштабу ВС РФ.

Также сообщалось, как Россия нарушает договоренности на Донбассе .


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Тег проверка, секрет, Информационное сопротивление, боевики Донбасса

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