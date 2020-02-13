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Россияне стали относиться к Украине еще хуже: результаты опроса

13 февраля, 14:10

Каждый пятый житель РФ относится к Украине "очень плохо"

/ Фото: AFP

Преимущественная часть россиян снова, как и год назад, стали относиться к Украине отрицательно.

Согласно результатам социологического исследования "Левада-центра", в той или иной степени плохо к Украине относятся 47% российских граждан, в том числе 20%, которые признались в "очень плохом" отношении к нашей стране.

При этом 42% заявили о хорошем отношении ("очень хорошо" к Украине относятся 6% участников опроса).

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В сентябре прошлого года о негативном отношении к Украине заявлял 31% россиян, тогда как о позитивном – 56%.

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Кроме того, 15% респондентов высказались за объединения России и Украины в одно государство. Правда, большинство (56%) все же поддержало статус двух стран как независимых, но дружественных, с открытыми границами, без виз и таможен. В то же время за таможенные проверки и визовый контроль на границе высказались 26% россиян.

Напомним, из ранее проведенного опроса "Левада-центра" стало известно, что россияне не любят Украину и США одинаково сильно. 56% россиян признались в плохом или очень плохом отношении к этим двум государствам.

Мы также писали, что после запрета въезда в Украину для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет поток россиян уменьшился более чем на треть. Подробнее смотрите в видеосюжете:

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Россия россияне соцопрос Украина Левада-центр

Источник: Сегодня

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