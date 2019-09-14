Россиянин пытался вывезти из Украины сотню старинных монет

/ Фото: ГПСУ

Гражданин России (РФ) пытался вывезти из Украины 97 старинных монет. Об этом сообщили на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Известно, что россиянин 1965 года рождения направлялся в РФ на автомобиле Nissan. Однако пограничники Черниговского отряда вывели автомобиль для дополнительной проверки.

Во время прохождения погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Сеньковка" россиянин выбрал полосу движения "зеленый коридор", тем самым заявив, что запрещенных предметов, материалов и товаров, подлежащих декларированию он не имеет. Однако дополнительная проверка показала, что это не так. Ведь в сумке, которая была в машине, найдено 97 монет, которые могут иметь историческую или культурную ценность.

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В ходе дальнейшего углубленного осмотра транспортного средства пограничники обнаружили еще и авиационный часы. К тому же после срабатывания специального измерительного прибора выяснилось, что радиационный фон предмета превышал норму.

Монеты и часы изъяты и переданы на экспертизы.

Напомним, в Киеве сотрудники городской таможни ГФС задержали грузовик со старинными картинами из Франции. Всего в грузовике обнаружили 98 художественных полотен. Старейшее из них датировано 1842 годом.

Кроме этого, в Харьковской области пограничники задержали иностранца, который пытался вывезти к себе на родину, в Россию, старинные монеты.

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