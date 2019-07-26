Российские моряки с танкера NEYMA вернулись в Москву

Украинские силовики не стали задерживать россиян, так как они не нарушили ни законов Украины, ни Морского права

Все члены экипажа задержанного в Украине танкера NEYMA вернулись в Москву после того, как Служба безопасности Украины не нашла нарушений в их действиях и отпустила их.

Отмечается, что моряки были задержаны порту Измаила, но возвращались в Россию не из Украины, а рейсом с Кишинева. Они уже приземлились в аэропорту Домодедово.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ задержала российский танкер NEYMA, блокировавший украинские военные корабли "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе во время атаки в ноябре 2018 года. Следствие установило, что российские владельцы изменили название танкера на NIKA SPIRIT, чтобы скрыть свои преступные действия под Керченским мостом.

Кроме того, после проведения следственных действий на борту судна было установлено, что конкретные члены экипажа не нарушали норм Морского права и законы Украины, соответственно основания для их удерживания не было. В итоге экипаж задержанного Украиной танкера отправился домой.

После того, как стало известно о задержании российского танкера, в Москве начали угрожать Украине. "Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать", – отметили в МИД России.

Читайте также СБУ задержала российский танкер NEYMA: все подробности онлайн

На задержание российского судна отреагировали и на западе. Так, в Евросоюзе пока ожидают дополнительной информации об инциденте. А заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал воздерживаться от любых поспешных действий и опасной риторики, а также полностью соблюдать международные права.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по международному праву Роман Шахматенко объяснил, сможет ли РФ апеллировать к международному праву по задержанию танкера.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Российские моряки с танкера NEYMA вернулись в Москву". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"