Российские оккупанты стреляют в детей: в Золотом подстрелили 16-летнего парня

Инцидент произошел в оккупированной части Золотого в результате стрельбы из стрелкового оружия

Фото: facebook.com/tof.press/

Пока в Золотом-4 заканчивается разведение сил, в соседнем Золоттом-5 (под контролем противника) боевики ранили 16-летнего парня. Об этом сообщает штаб Объединенных сил со ссылкой на данные миссии ОБСЕ.

Отмечается, что происшествие произошло еще 21 сентября в кафе на улице Войкова в Золотом-5, а 1 ноября наблюдатели СММ подтвердили ранение местного жителя в результате огня из стрелкового оружия.

"Российские оккупационные войска стреляют в детей … В больнице в н. п. Первомайск (неподконтрольный Украине) медработники сообщили о том, что 21 сентября 2019 года в больницу доставили парня, которому сделали операцию в связи с ранениями ребер в результате огня из стрелкового оружия. По словам медработников, в больнице парню также предоставлено психологическую помощь. 1 октября мать парня и пятеро соседей сообщили, что парень получил ранение перед кафе на улице Войкова в результате огня из стрелкового оружия после торжеств по случаю Дня села", – говорится в отчете.

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Командование Объединенных сил призывает украинцев воздержаться от поездок не временно оккупированную территорию Донбасса.

Как сообщали новости "Сегодня", по данным Министерства обороны, за пять лет на Донбассе оккупанты убили 240 украинских детей. Во время боевых действий пропали без вести 56 детей.

Летом 2018 года в Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам. Местных жители были в шоке от беспредела российских оккупантов – пострадала группа молодежи.

А тем временем смотрите, как проходило разведение сил в Золотом-4:

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