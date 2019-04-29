Российские паспорта для жителей ОРДЛО: стало известно, где и как будут выдавать

Сегодня начал работу в тестовом режиме Центр выдачи российских паспортов

Фото: Сегодня

Несмотря на то, что путинские "паспорта" не вызвали ажиотажа в ОРДЛО, в Ростовской области уже открылся Центр выдачи российских паспортов жителям т.н. "ЛНР". Об этом заявил представитель Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилл Алзинов.

Центр сегодня начал работу в Новошахтинске в тестовом режиме и сейчас может принимать до 200 заявлений в день.

"Мы принимаем сейчас документы от "уполномоченных лиц ЛНР". По мере роста обращений мы будем увеличивать количество таких пунктов", – сообщил Алзинов.

В то же время он пояснил, что жителей т.н. "ДНР" будут оформлять в отдельном миграционном пункте.

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В свою очередь "замначальника управления миграционной службы ЛНР" Руслан Найда пояснил, что жителям "ЛНР" не нужно выезжать в Россию для подачи документов, а вот за самим "документом" придется приехать в Новошахтинск.

"Заявитель лично должен будет приехать за паспортом, когда мы от наших российских коллег получим информацию о принятом положительном решении в отношении конкретного человека", – сказал он.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке".

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

В свою очередь в комментарии "Сегодня" глава Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский объяснил, зачем Путин выдает паспорта РФ жителям Донбасса. По мнению эксперта, за действиями российского лидера могут скрываться две причины.

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