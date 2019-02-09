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Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде в РФ

Сегодня, 14:49

В течении трех дней в российском пункте пропуска "Нехотеевка" во въезде в РФ отказали более 90 украинцам

Фото: ГПСУ
Российские пограничники безосновательно отказывают украинцам во въезде в РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/ec8/3d4/5c5ec83d47b7d.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/ec8/3d4/5c5ec83d47b7d.jpeg Украина В течении трех дней в российском пункте пропуска "Нехотеевка" во въезде в РФ отказали более 90 украинцам

Российские пограничники без объяснений не пропускают на территорию РФ украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Российские пограничники не объясняют причин непропуска или ссылаются на мифический указ о запрете въезда на территорию России автомобилей с большим объемом двигателя таких, как "Toyota-Prado", "Volkswagen- Passat" и другие", – говорится в сообщении.

Только через российский пункт пропуска "Нехотеевка", что напротив украинского "Гоптовка" под Харьковом, в течение трех последних дней без каких-либо причин не пропущены более 90 путешествующих в РФ граждан Украины.

Украинские пограничники просят по возможности воздержаться от поездок в России, "поскольку, кроме необоснованных возвратов, не исключено влияние на наших граждан российскими спецслужбами".

Напомним, украинские пограничники продолжают осуществлять усиленную охрану границы с Россией. Военнослужащие будут выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима в приграничье.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба продолжает контролировать въезд россиян в Украину, после окончания срока действия военного положения.

Кроме того, стало известно, что в Украину с начала 2019 года не пустили более 900 граждан Российской Федерации в связи с усиленным контролем на границе. Помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что граждане России часто даже не могут объяснить цель своего визита на украинскую территорию.

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Тег Россия, пограничники, госпогранслужба, вьезд

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