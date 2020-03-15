Российские соцсети в Украине: в чем опасность

В 2017 году в Украине запретили ряд российских ресурсов. Под санкции попали популярные на тот момент "ВКонтакте", "Одноклассники" и Mail.ru. Уже через несколько месяцев, а именно в мае этого года, срок блокировки истекает. Сайт "Сегодня" рассказывает, нужны ли Украине российские соцсети и почему они могут быть очень опасными.

Была ли блокировка соцсетей необходима

В 2017 году, когда крупные российские сайты попали под блокировку, многие начали говорить о том, что это наступление на демократию и у людей забирают право выбора. Тем не менее сайты блокировались из-за целого ряда причин. Так, в условиях гибридной войны, которую проводит Россия, необходимо было максимально изолироваться от ее влияния и пропаганды, а также перестать пользоваться продуктами, которые наполняют бюджет страны агрессора. Помимо этого, информацией из соцсетей могло воспользоваться ФСБ, поэтому нужно было защитить персональные данные украинцев.

Еще в прошлом году санкции для "Яндекса" продлили до 2022 года, а вот запрет на соцсети истекает в мае 2020 года. Ранее уже бывший министр культуры Владимир Бородянский заявлял, что Министерство культуры, молодежи и спорта обязательно будет инициировать продление блокировки.

К слову, блокировка дала хорошие плоды: например, до того как ввели санкции, "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс" входили в десятку самых популярных сайтов среди украинской аудитории. Так, согласно исследованию, Factum Group Ukraine для Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), "ВКонтакте" был на втором месте по посещаемости. А "Яндекс", "Одноклассники" и Mail.ru заняли с четвертого по шестое место соответственно.

Уже по данным за декабрь 2019 года видно, что "ВКонтакте" опустился на 9-е место, а вот "Одноклассники" и "Яндекс" продолжают удерживать свои позиции. Правда, согласно другим исследованиям, все вышеупомянутые сайты и вовсе не вошли в топ-25 самых посещаемых ресурсов в Украине. Так или иначе, можно сказать одно: популярность российских соцсетей существенно снизилась после блокировки.

"Количество украинцев, которые используют российские соцсети существенно уменьшилась. Но в то же время увеличилось количество украинцев в Instagram, Twitter, Facebook. Это уменьшает влияние российских нарративов на украинцев, и это неплохо. Именно поэтому такие технологии – не панацея, но они помогают в информационной войне против Кремля. Потому что Кремль использует соцсети как пропагандистскую платформу и платформу для сбора информации", — отметил Борислав Береза, народный депутат Украины VIII созыва, на пресс-конференции, посвященной теме российских соцсетей в Украине.

В то же время Дмитрий Золотухин, представитель "Института постинформационного общества", отметил, что те же "Яндекс-новости" работают исключительно по темникам Кремля, и это ни для кого не секрет, поэтому блокировка российских ресурсов была необходима.

"Это было сделано для того, чтобы предотвратить нанесение вреда компаниями "Mail.ru Group", которыми владеет друг Путина Алишер Усманов, и "Яндекса", — сказал Золотухин и добавил, что теоретически аудитория "ВКонтакте" в Украине снизилась где-то на 50%.

Сергей Стуканов, руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа, также отметил, что еще в 2015 году около 60% украинцев пользовались почтой с российским доменом, чаще всего это был именно mail.ru, а вот почтой на gmail.com пользовалось около 15% украинцев.

"Сейчас цифры изменились. На российский доменах почтой пользуется около 15%, а 55-60% украинцев перешли на gmail.com", — говорит Стуканов. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент

Эксперт добавил, что периодически в информационном пространстве появляются различные вбросы о том, что необходимо возобновить доступ к российским социальным сетям. Правда, как всегда оказывалось, они были направлены именно со стороны России.

Можно ли вернуть соцсети

Евгений Магда, руководитель Института мировой политики, отметил, что использование российских соцсетей – это все равно что во время пандемии коронавируса не мыть руки, чихать и плеваться на улице и игнорировать любые правила гигиены.

"Одно из главных последствий запрета российских соцсетей в Украине — это слом стереотипов. Многие люди в Украине, которые работали на различных офисных должностях, годами привыкли, что они приходили, включали компьютер и заходили в "Одноклассники" или "ВКонтакте". Где-то около 4 миллионов граждан так или иначе отказались от этой привычки", — говорит Магда.

Если российские социальные сети вернутся в Украину, это позволит ФСБ собирать всю необходимую информацию и использовать ее против украинцев. Эксперты единогласно отмечают, что российские соцсети Украине не нужны, да и сама Украина уже давно научилась спокойно без них обходиться.

Михаил Макарук, спикер сообщества "InformNapalm", отметил, что даже если российские соцсети будут доступны в Украине, массовой миграции туда не произойдет.

"Основные рынки были перепрофилированы, в том числе рынки контекстной рекламы и заказы компаний, которые связаны с СММ-менеджментом. Кроме того, украинский рынок за последнее время перепрофилировался. Его больше не интересует российский рынок или рынки Средней Азии. Не стоит забывать, что профильная покупная аудитория находится в диапазоне от 19 до 45 лет. Аудитория "ВКонтакте", которую они называют целевой для рекламодателей — от 9 до 16 лет, "Одноклассников" – 47+. Т.е. в целевую аудиторию рекламодателей они не попадают", — говорит Макарук.

Борислав Береза подытожил, что массовой миграции не будет, а основная опасность в том, что "ВКонтакте" сможет использовать молодежь для программирования на будущее.

А тем временем одна из самых популярных соцсетей отказывается от публичной статистики лайков:

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