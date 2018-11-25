Российские суда преследуют группу украинских кораблей и требуют остановиться под угрозой применения оружия
Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль с целью попытки абордажа
Российские корабли и катера начали преследование группы кораблей ВМС ВС Украины и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. Об этом в Facebook сообщает командование ВМС ВС Украины.
"После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия. Также появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ "Дон" с целью попытки абордажа", – говорится в сообщении.
navy.mil.gov.ua
В ВМС ВСУ отмечают, что несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи.
Напомним хронологию событий. В воскресенье, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая нормы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
Российское ФСБ заявило, что Украина заранее не согласовывала проход и украинские корабли направляются к Керченскому проливу, нарушив "государственную границу России", в соответствии с чем Москва принимает "все меры по обеспечению безопасности судоходства и регулирования движения судов в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива".
При этом, по словам постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Бориса Бабина, РФ откровенно провоцировала украинскую сторону.
Несмотря на это, украинским кораблям все-таки удалось добраться до Керченского пролива, который Россия, принимая "меры по обеспечению безопасности", перекрыла для гражданских судов.
При этом также сообщалось, что движение в обе стороны остановлено в связи с севшим на мель танкером. Однако данная информация не подтвердилась – стало известно, что РФ умышленно блокирует движение.
Кроме того, для сопровождения группы украинских кораблей Россия привлекла боевые вертолеты. В свою очередь, на подмогу украинским судам из порта Бердянск вышли два бронированных артиллерийских корабля класса "Гюрза".
В настоящее время ситуация накаляется: стало известно, что РФ направила к Керченскому проливу штурмовики Су-25, а украинские катера готовы к высадке десанта.
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