Российские тюремщики не дают политзаключенному украинцу общаться с родными

Узник Кремля Станислав Клых не получает письма от родственников – письмо из дома он получил лишь однажды

Незаконной осужденный и удерживаемый в России украинец Станислав Клых не получает письма от родственников, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова после беседы с матерью политзаключенного.

"Только общалась с Тамарой Ивановной – мамой Станислава Клых. В разговоре с сыном 3 сентября он пожаловался, что ему не приходят письма. Если деньги, которые ему передает мама со своей пенсии, он получает, то письма – нет. Станислав получил только одну весть из дома, хотя мама присылает их регулярно – дважды в месяц", – пишет на своей странице в Facebook Денисова.

Она обещала выяснить у своей российской коллеги Татьяны Москальковой, почему нарушаются права 44-летнего Станислава и на каком основании он не получает корреспонденцию.

Помимо того, 20 сентября Тамара Клых намеревается навестить своего сына, которого удерживают в Верхнеуральске в колонии, поэтому Денисова занимается вопросами организации ее поездки.

Напомним, что в 2014 году Станислав Клых задержали на территории России. Украинца обвинили в участии в Чеченской войне в 1994-1995 годах и убийстве российских солдат. В мае 2016 года его признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что 9 июня Станислав Клых объявил голодовку в поддержку других политзаключенных украинцев в России.

Кроме того, позже Денисова сообщила, что Клых находится в критическом состоянии – у него стали отказывать почки и сердце.

Также мы сообщали о том, что Кремль давит на политзаключенного – Станислава Клыха регулярно отправляют в психиатрические больницы.