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Российские тюремщики официально подтвердили, что Карпюка перевели в Москву

21 августа, 17:58

В московском СИЗО «Лефортово» приняли передачи активистов для украинских политзаключенных

Николай Карпюк. Фото: svoboda.org

Николай Карпюк. Фото: svoboda.org

В российской тюрьме "Владимирский централ" официально подтвердили, что украинского политзаключенного Николая Карпюка вывезли в Москву. Об этом в Facebook сообщил адвокат Алексей Барановский.

"Официальное подтверждение: Николая Карпюка нет в Т-2 (Владимирский централ). Сегодня я был записан на 13:00 по электронной очереди на посещение украинского узника в Т-2, однако уже на входе в тюремное учреждение мне было объявлено, что Карпюка здесь нет и его увезли несколько дней назад в Москву", – написал он.

В свою очередь, журналистка Виктория Ивлева сообщила, что в московском СИЗО "Лефортово" приняли передачи активистов для украинских политзаключенных Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

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"На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и Евгения Панова сегодня были сделаны передачи в СИЗО "Лефортово"… Утверждаю я только то, что и на имя Романа, и на имя Алексея Ивановича, и на имя Евгения были сделаны передачи весом по шесть с половиной килограммов. И эти передачи приняты", – написала она.

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Ранее СМИ сообщали, что пятеро граждан Украины, незаконно осужденные в РФ и доставленные в московский следственный изолятор (СИЗО) "Лефортово", могут быть выданы на родину для отбывания наказания. Об этом сообщил осведомленный источник.

Речь идет о Владимире Балухе, Павле Грибе, Николае Карпюке, Станиславе Клыхе и Александре Кольченко.

Ранее сообщалось, что участники состоявшейся 12 июля в Париже встречи в "нормандской формате" на уровне советников лидеров стран договорились о обмене пленными.

Напомним, украинский и российский омбудсмены Людмила Денисова и Татьяна Москалькова обсудили в Киеве механизм возвращения украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму и России, и россиян, которые отбывают наказание в Украине.

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Россия Карпюк политзаключенный

Источник: Сегодня

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