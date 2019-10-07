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Российские тюремщики отказались лечить "украинского шпиона"

7 октября, 20:23

У Виктора Шура снова обострились хронические заболевания

Виктор Шур

Виктор Шур / Фото: Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Россию предоставить надлежащее лечение гражданину Украины Виктору Шуру, осужденного по сфабрикованному делу о шпионаже.

"У политзаключенного Виктора Шура ухудшилось состояние здоровья! По информации, которую предоставили родные, в течение месяца его беспокоят сильные головные боли, боли в сердце, повышенное давление и отек лица. Кроме того, они сообщили, что Виктор обращался за медицинской помощью, но не получил ее", – сообщила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила системный характер ухудшения состояния здоровья Шура, напомнив о том, что год назад произошла аналогичная ситуация.

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"Поэтому обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой, чтобы принять меры и обеспечить проведение соответствующего медицинского обследования и лечения", – добавила украинский омбудсмен.

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В 2015 году суд Брянска признал Виктора Шура виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорил его к 12 годам заключения по статье "государственная измена". Мужчина долгое время жил в Чернигове и на момент своего ареста имел украинский вид на жительство, а после приговора получили и гражданство Украины.

Свой приговор Шур получил за фотоснимок заброшенного российского аэродрома. Вменяемые ему обвинения мужчина признал, однако украинские власти продолжают считать данное дело политически мотивированным.

Напомним, что в прошлом году в поддержку Виктора Шура сняли роликс российской актрисой Юлией Ауг. Видео вошло в цикл короткометражных фильмов "Список Сенцова".

Он не попал в список украинцев, которых Кремль в прошлом месяце обменял на россиян, отбывавших наказание на территории Украины. Однако Шур может войти в следующий список, который ранее анонсировал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Денисова политзаключенные Шур

Источник: Сегодня

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