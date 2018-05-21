Российских военных на Донбассе захоронили в скотомогильнике, боевики в шоке – разведка

Сегодня, 13:08

Командование оккупационных войск скрывает правду от родственников погибших, чтоб не начислять им выплаты

Мертвых россиян не хотят возвращать на родину. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Мертвых россиян не хотят возвращать на родину. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Российское командование на Донбассе удивило даже местных боевиков, отдав распоряжение захоронить военных РФ в скотомогильник, чем вызвало бурю негодований, сообщает Минобороны со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что российское военное командование продолжает скрывать факты участия войск РФ в войне на Донбассе в составе т. н. "1-го" ("ДНР") и "2-го" ("ЛНР") армейских корпусов, шокируя личный состав методами.

"Т.н. военнослужащие одной из частей "1-го АК" оккупантов стали свидетелями скрытого захоронения на месте бывшего скотомогильника погибших и умерших от ран граждан России, которые ранее проходили т.н. службу в их подразделении. Зачисление командованием части этих скрыто похороненных в списки дезертиров и лиц, которые самовольно оставили место службы, вызвало возмущение у многих боевиков российско-оккупационных войск", – сообщает разведка.

Отмечается, что семьям похороненных в скотомогильнике российских военных не сообщалось о гибели их родственников, и соответствующие выплаты им не начислялись.

Напомним, за прошлую неделю боевики понесли большие потери на фронте в противостоянии с ВСУ. Противник еще больше обострил ситуацию – стал бить из "Градов" и бомбит мирных жителей, однако получал адекватный ответ на свои обстрелы.

Как недавно сообщала разведка, боевикам с Донбасса теперь бежать некуда – Россия перекрывает для них границу. В РФ боятся массового неконтролируемого бегства бывших наемников и военных преступников и в связи с этим начали укреплять пропускные пункты на украинско-российской границе.
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"Сегодня"

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