Российский катер устроил провокацию в Азовском море: появилось видео и фото

Российские пограничники на катере в Азовском море попытались устроить провокацию в отношении украинского корабля. Об этом сообщил в Facebook специальный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По его словам, провокация россиян была осуществлена ближе к вечеру 13 сентября.

Фото: facebook.com/borys.babin

"На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и "перерезанию" курса украинского корабля Госпогранслужбы Украины. Мониторинговая группа "МайдЗС" и другие идентифицировали провокатора как ПСКА-611 проекта 12150 типа "Мангуст", – написал Бабин.

Отметим, что в связи с агрессией России на новом направлении, ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря. Принятые меры призваны обеспечить контролируемость ситуации в регионе, поддержать украинские корабли и усилить надежность обороны побережья.

Кроме того, недавно СНБО утвердил меры для защиты нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей. Речь идет об усилении военно-морского присутствия на Азовском направлении. А президент Украины Петр Порошенко в свою очередь анонсировал создание координационного центра по противодействию агрессии РФ на Азовском море.

Напомним, в июле в министерстве инфраструктуры заявляли, что в Азовском море ФСБ России задержала уже 148 судов из портов Украины. Украина получает множество жалоб от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов о безосновательном увеличении количества задержек судов.