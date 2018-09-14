Российский катер устроил провокацию в Азовском море: появилось видео и фото

Сегодня, 15:20

Вооруженные российские пограничники на катере наматывали круги вокруг украинского судна

Катер РФ в Азове. Фото: facebook.com/borys.babin
Катер РФ в Азове. Фото: facebook.com/borys.babin

Российские пограничники на катере в Азовском море попытались устроить провокацию в отношении украинского корабля. Об этом сообщил в Facebook специальный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По его словам, провокация россиян была осуществлена ближе к вечеру 13 сентября.

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41669944_10217179078047058_8035098128153575424_oФото: facebook.com/borys.babin

"На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и "перерезанию" курса украинского корабля Госпогранслужбы Украины. Мониторинговая группа "МайдЗС" и другие идентифицировали провокатора как ПСКА-611 проекта 12150 типа "Мангуст", – написал Бабин.

Отметим, что в связи с агрессией России на новом направлении, ВСУ усилили военное присутствие вдоль побережья Азовского моря. Принятые меры призваны обеспечить контролируемость ситуации в регионе, поддержать украинские корабли и усилить надежность обороны побережья.

Кроме того, недавно СНБО утвердил меры для защиты нацинтересов в акваториях Азовского и Черного морей. Речь идет об усилении военно-морского присутствия на Азовском направлении. А президент Украины Петр Порошенко в свою очередь анонсировал создание координационного центра по противодействию агрессии РФ на Азовском море.

Напомним, в июле в министерстве инфраструктуры заявляли, что в Азовском море ФСБ России задержала уже 148 судов из портов Украины. Украина получает множество жалоб от капитанов судов, агентов, работающих в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов о безосновательном увеличении количества задержек судов.
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"Сегодня"

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