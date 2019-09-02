Российский омбудсмен Москалькова сделала заявление по обмену пленными

Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, заявила она

Татьяна Москалькова / Фото: AFP

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией продолжаются, требуется провести ряд юридических процедур. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

"Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся", - сказала она, выступая перед студентами Московского городского педагогического университета.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях сообщалось о чуть ли не свершившемся обмене заложниками между Россией и Украиной. Доходило до того, что в одном из украинских аэропортов даже якобы приземлялся самолет из России, а в Москве ждали борт из Киева. Однако, как сообщали официальные лица в Украине, обмен не состоялся и ожидается в ближайшее время. Более подробно читайте в материале: Обмен заложниками с Россией: что известно на данный момент.

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Также ходили разговоры, что украинского политзаключенного Олега Сенцова даже доставили в Москву для якобы отправки в Украину. В свою очередь директор Института мировой политики Евгений Магда в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что информация о переводе Олега Сенцова в Москву – это часть большой игры России и западных стран.

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