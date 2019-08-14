Российский суд отказал украинцу Кольченко в переводе на исправительные работы

По словам адвоката, речи об УДО, как сообщали некоторые СМИ, в данном случае не было

Александр Кольченко / Фото: Facebook

Суд города Копейска Челябинской области РФ отказал украинскому политзаключенному Александру Кольченко, который впервые за год встретился с матерью, в ходатайстве о переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии.

Об этом рассказал российский правозащитник Николай Щур, пишет "Укринформ".

"Суд отказал в ходатайстве о замене Александру Кольченко неотбытой части наказания на ИТР (исправительно-трудовые работы). Хочу это подчеркнуть – юридически вопрос ставился именно так. Речи об УДО, как сообщали некоторые СМИ, в данном случае не было", - сказал Щур.

Суд мотивировал отказ тем, что в колонии у Кольченко были неоднократные взыскания, наложенные, якобы, из-за нарушения им режима.

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По мнению Щура отказ суда является политическим мотивированным. Правозащитники подали в Челябинский областной суд апелляцию, рассмотрение которой должно состояться в течение месяца. Николай Щур особо отметил, что зацепиться за что-то в формулировке вынесенного решения, чтобы обратиться в ЕСПЧ, пока нет возможности.

"Вот пройдет апелляция, там посмотрим. К тому же мы это дело затеяли прежде всего из-за прецедентных соображений. И чтоб привлечь особое внимание", - пояснил правозащитник.

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Как сообщала ранее российская правозащитница Татьяна Щур, "Кольченко отсидел половину срока и вправе подавать заявление на смену режима содержания, например, с содержания под стражей – на исправительные работы".

Напомним, что ранее Александр Кольченко оказался в штрафном изоляторе за "несоблюдение формы одежды".

Кроме того, как мы писали, мать Александра Кольченко в конце июля впервые в 2018 году смогла навестить сына в российской колонии.

Напомним, в июне тюремщики рассказали о состоянии здоровья украинца Кольченко. Как сообщили в пресс-бюро управления ФСИН по Челябинской области, после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование.

Также узник Кремля попросил о встрече с украинским омбудсменом. Он написал заявления на имя начальника колонии о встрече с консулом Украины в Екатеринбурге и уполномоченной по правам человека Людмилой Денисовой.

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