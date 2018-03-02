Российский суд принял неутешительное решение по Грибу

Сегодня, 15:56

В суде доказывают, что у украинца все хорошо со здоровьем, однако это не так, отметил отец Гриба

Павел Гриб. Фото: facebook.com/olha.gryb
Павел Гриб. Фото: facebook.com/olha.gryb

Незаконно удерживаемому в России украинцу Павлу Грибу суд Краснодара продлил срок ареста до 4 мая. Об этом сообщил на своей странице Facebook его отец Игорь Гриб.

По его словам, следователь в суде представил "выводы врачей", что состояние здоровья Павла якобы в норме.

"Ровно 6 месяцев и 1 неделю Павел находится под стражей. Сегодняшнее решение районного суда г. Краснодар – до 4 мая оставить под арестом. Следователь доказывает отсутствие у Павла болезни, предоставляя суду справки с такими хорошими результатами, которых у сына никогда не было. В то же время, на все жалобы сына реакции администрации СИЗО нет. Лекарства, приобретенные за свой счет, не дают. Жалобы Павла на плохое самочувствие, сильная боль в животе и желудке, общая слабость не регистрируются (нет жалоб – нет и ответственности администрации СИЗО). Постоянное психологическое давление", – написал Игорь Гриб.

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Как известно, парня похитили российские спецслужбы и его держат в следственном изоляторе в Краснодаре. В России Павла Гриба обвиняют в подготовке теракта и связях с националистами.

Важно отметить, что у Павла тяжелое врожденное заболевание, которое требует специфического лечения.
Россия, суд, арест, СИЗО, гриб

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