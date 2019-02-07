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Российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков

Сегодня, 14:27

Московский городской суд оставил до под стражей 24 апреля украинских военных, задержанных в Черном море: Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко

Фото: Громадське телебачення
Российский суд оставил под стражей четырех пленных украинских моряков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1c7/8b5/5c41c78b555db.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1c7/8b5/5c41c78b555db.jpg Украина Московский городской суд оставил до под стражей 24 апреля украинских военных, задержанных в Черном море: Владимира Терещенко, Сергея Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко

Мосгорсуд признал "законным" продление срока ареста четверым из 24 украинских моряков, обвиняемых в якобы незаконном пересечении российской границы в Керченском проливе, до 24 апреля.

Такое решение было принято апелляционной инстанцией Московского городского суда в отношении жалобы защиты первой четверки военнопленных моряков: Владимира Терещенко, Сергей Попова, Богдана Головаша, Андрея Шевченко.

Николай Полозов, адвокат удерживаемых моряков, на своей странице в Facebook уточнил, что по ходатайству следствия заседание прошло в закрытом режиме, военнопленные моряки были доставлены в суд.

"Суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ. Жалобы были оставлены без удовлетворения. Тактическая задача по обжалованию продления меры пресечения выполнена – необходимые процедуры для обращения в ЕСПЧ пройдены", – написал Полозов.

Ранее Лефортовский суд Москвы на заседании 15-16 января вынес решение о продлении до 24 апреля арест всем 24 военнопленным украинским морякам.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что ФСБ допросила двух украинских моряков.

Кроме того, сообщалось, что все украинские моряки, захваченные россиянами, назвали себя военнопленными.

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Тег Россия, моряки, арест, Украина, военнопленные

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