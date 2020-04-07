Россию не останавливает даже пандемия: Фесенко о ситуации на Донбассе

В марте стало намного больше потерь у обеих сторон конфликта

Пока мир сражается с пандемией коронавируса, а генсек ООН призывает к глобальному прекращению огня, Россия даже в такой ситуации цинично продолжает вести боевые действия против Украину. Политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отметил, что в марте ситуация на Донбассе значительно ухудшилась. Об этом он написал в Facebook.

"Воздействие эпидемии COVID-19 на ситуацию в зоне конфликта проявилось только в том, что в середине марта с обеих сторон было почти полностью перекрыто движение через КПВВ на линии соприкосновения. Во второй половине марта на Донбассе с обеих сторон линии фронта появились инфицированные на COVID-19", – пишет эксперт.

Фесенко отметил, что на военную ситуацию в зоне конфликта на Донбассе эпидемия почти не повлияла.

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"Обстрелы не прекращались на протяжении всего месяца. В первой декаде (особенно 10-12 марта) и в конце месяца наблюдались локальные обострения военных действий, которые привели к потерям среди украинских военнослужащих. Всего в течение марта погибло 10 украинских военнослужащих, 53 были ранены, еще 21 военнослужащий получил боевые травмы. По этим показателям военная ситуация на Донбассе заметно ухудшилась по сравнению с февралем 2020 года (тогда было четверо погибших и 27 раненых)", – написал политолог.

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Как сообщали новости "Сегодня", в марте ВСУ понесли серьезные потери. Помимо дежурных регулярных обстрелов, оккупанты стали чаще применять снайперов, диверсантов и противотанковые ракетные комплексы.

В то же время в марте и боевики понесли большие потери. Украинская армия ответным огнем за месяц уничтожила и ранила более 150 оккупантов и уничтожила несколько единиц техники.

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