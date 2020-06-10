Россию в ООН уличили во лжи о войне на Донбассе

Оккупанты раньше говорили про распятых младенцев, а теперь снова решили вспомнить про детей

Заместитель постпреда России при ООН Александр Алимов опубликовал фотографию девочки и обвинил в ее гибели украинскую армию, хотя убита она была еще до начала войны на Донбассе.

Так, российский дипломат опубликовал в Twitter пост с фотографией девочки и заявил, что это Полина Сладкая – первая жертва среди детей в войне на Донбассе, а погибла она якобы от обстрела ВСУ в центре Славянска 8 июня 2014 года.

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Однако слова российского дипломата опроверг спикер Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко. Оказалось, что Алимов разместил фотографию вообще другой девочки, которая стала жертвой таксиста в 2013 году.

"Хотите знать, как рождаются российские фейки? Вот, пожалуйста. Российский дипломат в Женеве разместил фотографию девочки, которая, по его утверждению, погибла на Донбассе от обстрелов украинской армии. На самом деле эта девушка по имени Анастасия (Луцишина, – ред.) родом из Уссурийска, Россия, которую убил таксист в 2013 году", – написал он в Twitter.

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Как сообщали новости "Сегодня", в мае боевики на Донбассе запустили грязный фейк о ВСУ, но попались на лжи. Пророссийские СМИ заявляли о якобы изнасиловании украинскими военными фотографа из США Туэры Блатти. Впрочем, на это ответила сама журналистка и подчеркнула, что это все сплошная ложь.

А вчера, 9 июня, в Нидерландах при рассмотрении дела о крушении "Боинга" MH17 на Донбассе ложь России о месте пуска ракеты из "Бука" опровергли в суде. Прокуратура Нидерландов не верит в версию Кремля о том, что самолет сбили с подконтрольной Украине территории.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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