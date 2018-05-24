Россошанский-младший останется под стражей еще на два месяца

Сегодня, 03:21

Дмитрию Россошанскому продлили арест

Ирина Ноздровская. Фото: Facebook
Ирина Ноздровская. Фото: Facebook

Обвиняемому в совершении ДТП, жертвой которого стала сестра убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, Дмитрию Россошанскому суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"23 мая, по ходатайству прокуратуры Киевской области обвиняемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, продлен срок меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", – говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуре напомнили, что 30 сентября 2017 в с.Демидов Вышгородского района Россошанский насмерть сбил Светлану Сапатинскую.

Как сообщалось, 27 апреля Шевченковский районный суд Киева продлил до 25 июня меру пресечения в виде содержания под стражей для его отца Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве юриста Ноздровской.

заверили в ведомстве.

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Как сообщалось, 38-летняя Ирина Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра Ноздровской – Светлана Сапатинская.

Напомним, 9 января суд избрал меру пресечения для Россошанского в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога. Сам подозреваемый просил суд применить к нему меру пресечения в виде личного обязательства.

В то же время адвокаты подозреваемого в убийстве Ноздровской обжаловали решение суда о мере пресечения и заявили, что Россошанский себя оговорил.
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Источник:

"Сегодня"

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