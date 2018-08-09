Рост экспорта и строительный бум: эксперты рассказали об экономике времен Кучмы

Сегодня, 12:53

Украина постепенно выходила из конфликтов, и даже переизбрание Кучмы на второй срок было признаком стабильности

Леонид Кучма в редакции газеты Сегодня / Фото: архив
Леонид Кучма в редакции газеты Сегодня / Фото: архив

Во время президентства Леонида Кучмы (1994-2005 гг.) Украина смогла переломить негативные тенденции в экономике, провести среднюю и малую приватизацию, начать аграрную реформу, укрепить национальную валюту и осуществить денежную реформу, начался рост экспорта и возник строительный бум.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали эксперты, подводя итоги более чем 10-летнего правления Кучмы.

"Во времена Кучмы была проведена денежная реформа, появились гособлигации, в целом создан аппарат, начиная с Нацбанка и заканчивая другими структурами. Кроме того, была выстроена экспортно-ориентирована модель экономики и появились экспортеры", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

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Благодаря реформам уже в 2000 г. в Украине впервые после распада Союза наблюдался экономический рост. В среднем с 2000 по 2004 г. рост ВВП составил около 8,4%, за все время президентства Кучмы заработная плата украинцев выросла в 2,5 раза, не говоря уже о том, что долги перед соседними странами за энергоносители и т.п. были погашены.

"Первый период президентства Кучмы – это кризисный период, когда страна переживала падение экономики, но уже тогда намечались позитивные тенденции. Страна постепенно выходила из конфликтов, и даже переизбрание Кучмы на второй срок было признаком стабильности. А второй период характеризовался выходом страны из политического кризиса. Особенно в 2002, 2003 годах наблюдался высокий темп экономического роста, кредитный и строительный бумы...", – рассказал сайту "Сегодня" директор Центра политического анализа "Пента" Владимир Фесенко.

В то же время он добавил, что долгое время социальные институты были слабыми, и остаются таковыми и сейчас.

"Но при Кучме все-таки произошло их укрепление", – заметил политолог.

Больше читайте в статье на сайте "Сегодня": "Эпоха Кучмы: рождение гривни, экономический рост и начало евроинтеграции".
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Источник:

"Сегодня"

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