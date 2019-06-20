Royal Canin Польша: как работает производство

Производитель вот уже 50 лет изготовляет рационы для котов и собак, основываясь на научных исследованиях

Здоровое питание – одно из основных условий полноценного развития домашних животных. Перспективным участником глобального рынка премиум-продуктов для кошек и собак является компания Royal Canin.

Royal Canin Польша: производство и качество продукции

Качество, питательные и диетические свойства кормов Royal Canin в Польше и на предприятиях, функционирующих в других странах, постоянно улучшаются за счет совершенствования сбалансированности ингредиентов. Основная миссия бренда – сделать мир для котов и собак лучше путем правильно подобранного питания, которое будет удовлетворять природные потребности животного. Для этого в сотрудничестве с ветеринарными врачами, диетологами и заводчиками компания создала свыше 350 уникальных формул рационов, которые позволяют удовлетворять специфические потребности домашних животных.

Современные подходы в производстве кормов для домашних животных

Использование инновационных технологий позволило Royal Canin Poland максимально автоматизировать производство, что исключает человеческий фактор, а следовательно – гарантирует отсутствие брака. Специалисты компании постоянно работают над поиском оптимальных диетических решений, наиболее подходящих для организма животных с учетом их вида, возраста, веса и других индивидуальных особенностей. Поэтому польский Royal Canin, придерживаясь международных стандартов качества, изготовляет корм для домашних животных, который поддерживает здоровье питомца.

Условия премиум-качества – современные технологии и жесткий контроль

Заводы Royal Canin во Франции или Польше обеспечивают одинаково высокое качество, питательность, привлекательный вкус, естественный аромат изготовляемых продуктов. Ключевым критерием отбора сырья является его питательная ценность. Соответственно, каждый рацион Royal Canin состоит из 50 и более нутриентов, включая витамины и микроэлементы.

Критерии инспекции поставщиков

Компания Royal Canin – производство в Польше, сотрудничает только с проверенными производителями. Их продукция сопровождается авторитетными сертификатами, такими как Marine Ingredients Certiﬁcation IFFO, RTRS Soya Certiﬁcation и ProTerra Foundation Certiﬁcation. Сырье для изготовления кормов, включая мясо и злаки, Роял Канин (Польша) в рамках отбора подвергает жесткому санитарному контролю и аудиторской проверке по таким критериям:

Питательная ценность сырья; Проверка производственных объектов; Система качества и безопасности; Отслеживание и устойчивое развитие.

Кормовая продукция, поступающая на фабрику Royal Canin (Роял Канин) в Польше, еще перед разгрузкой проходит полное исследование для гарантии соответствия параметрам, установленным и контролируемым штаб-квартирой. Каждой партии присваивается уникальный номер, благодаря которому обеспечивается возможность отследить путь продукта от поставщика к производителю, вплоть до изготовителя сырья для этой конкретной партии. Это позволяет не только обеспечить гарантированное качество изготовляемых кормов, но и контролировать уровень продукции конкретного производителя. Только безупречная репутация является основанием для продолжения последующего сотрудничества.

Royal Canin (Роял Канин) Польша: производство, у которого есть чему учиться

Основной способ, как определить производителя корма Royal Canin, – это техническая строка, которую размещают на каждой упаковке корма. Качество и безопасность кормов польского и французского производства гарантируют сертификаты международного образца: ISO 14001 как подтверждение экологической безопасности, ISO 9001 как контроль качества и Status Excellence, то есть, Статус Совершенства.

Контроль качества и безопасности соблюдается на каждом этапе производства

Заготовка сырья осуществляется лучшими поставщиками, на 100 % контролируется силами собственных лабораторий компании Royal Canin в Польше и штаб-квартирой, а также систематически проверяется независимыми международными экспертами в данной сфере производства;

Изготовление кормов выполняется по четко разработанной и утвержденной технологии. Как результат признания качества, сегодня можно купить корма Royal Canin (Роял Канин) польского производства не только в самой Польше, но и в более чем 20 европейских странах, включая Германию, Голландию и Украину;

Хранение готовой продукции в надлежащих условиях, высокий уровень логистических услуг. Поэтому завод Royal Canin в Польше обеспечивает максимально высокие стандарты продукции. Она создается из 102 видов сырья местного и импортируемого из других стран мира, в том числе отдаленных.

Аргументы в пользу Royal Canin Польша – отзывы постоянных покупателей

Профессиональные заводчики, кинологи, хендлеры, ветеринары, а также просто опытные владельцы котов и собак отдают предпочтение продукции Royal Canin (Роял Канин). В Польше, Украине и других странах мира в этих кормах ценится в первую очередь их состав – натуральный, сбалансированный, адаптированный под конкретные потребности животных. Подтверждение уровня продукции Роял Канин Польша – отзывы покупателей:

"Я доверяю рационам Роял Канин, так как состав и качество продуктов полностью удовлетворяет меня как заводчика и моих собак. Они с огромным удовольствием его едят, ветеринарные корма на высоком уровне. У собаки отличное качество шерсти, активная, веселая, энергичная", – такой отзыв оставила заводчик Ирина Шевченко.

"У меня 11.11.2018 года родились щенки (йорки). Роды были тяжелые и у суки не было молока. Очень рекомендую всем "Puppy Protech". Шикарное и сбалансированное питание в первые часы, сутки. Это молозиво! Очень довольна, из ста на 200% супер. Благодарна вам и щенки живы! Спасибо!!! На 200% из 100! Очень-очень довольна. Супер! Молозиво, молоко! Мини стартер!" - отзыв о Royal Canin (Роял Канин) заводчика и хендлера Салимовой Оксаны.

Корма Royal Canin польского производства помогают поддерживать здоровье котов и собак любого возраста. А заслужить доверие покупателей этой торговой марке позволила постоянная работа над повышением качества и совершенствованием состава продукции.

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