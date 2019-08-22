Розенко рассказал о ситуации с заболеваемостью ВИЧ и туберкулезом в Украине

Заболеваемость ВИЧ и туберкулезом пока остается на одном уровне - около 20 на 100 тыс. населения

Павел Розенко (слева). Фото: Житомирская ОГА / Facebook

Ежегодно в стране от туберкулеза умирают около 4 тыс. человек, а в 2018 году заболели туберкулезом около 36 тыс. человек. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время заседания Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИД.

"Острой для Украины остается проблема туберкулеза, от которого ежегодно умирает 4 тыс. человек. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 25% случаев туберкулеза в Украине являются недовиявленными, то есть каждый пятый случай", - сказал Розенко.

Он добавил, что, согласно расчетам, в 2018 году заболели туберкулезом около 36 тыс. человек, а официально было зарегистрировано 26,5 тыс. новых случаев и рецидивов туберкулеза, из них – 23% ВИЧ-позитивных людей.

"Заболеваемость ВИЧ и туберкулезом пока остается на одном уровне – около 20 на 100 тыс. населения", - заявил Розенко.

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Также Розенко сообщил, что в Украине почти треть людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), не знают о своем ВИЧ-статусе.

"За последние пять лет Украина достигла существенного прогресса на пути преодоления СПИДа, прежде всего по увеличению количества людей, которые получают АРТ (антиретровирусную терапию). 70% тех, кто знает свой ВИЧ-статус и находится под наблюдением. На сегодняшний день почти 123 тыс. наших сограждан получают такое лечение", – сказал он.

По словам вице-премьера, успехом является и высокий уровень эффективности лечения.

"Но самой большой проблемой по-прежнему остается медленный процесс по выявлению и привлечению ВИЧ-позитивных лиц к системе медицинской помощи. Почти треть ЛЖВ не знают о своем статусе, а это, по нашей оценке, около 70 тыс. человек", – заявил Розенко.

Ранее ученые из Нидерландов сообщили о третьем человеке в истории, который, вероятно, сумел избавиться от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Как пишет издание New Scientist, речь идет о группе исследователей под руководством доктора Аннемари Венсинг из Утрехтского университета, которые провели операцию по пересадке костного мозга, после чего так называемый "дюссельдорфский пациент" излечился.

Подопытный еще три месяца назад прекратил принимать антиретровирусные препараты, но жизнеспособные вирионы ВИЧ у него не появились до сих пор.

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