Rozetka запустила доставку через почтового оператора Justin

Известный интернет-супермаркет начал доставлять товары через нового почтового партнера

Клиенты Rozetka смогут получить свои товары в почтовых отделениях в "Сильпо", Novus, "Фора", Fozzy и других крупных сетях супермаркетов. Главное преимущество Justin-локации, клиенты будут идти за продуктами и по дороге смогут забрать отправление. Уже работает более 500 отделений Justin в городах и районных центрах

Две недели Justin доставлял товары из Rozetka в тестовом режиме. Сейчас сервис работает на полную для всех клиентов и на все группы товаров.

Генеральный директор Justin Юрий Авдыш прокомментировал старт работы: "Я счастлив, что мы объявляем о старте работы с Rozetka. Уверен, что от нашей синергии выиграют все, в первую очередь клиенты – миллионы украинцев, жизнь которых мы сделаем удобнее".

"Сегодня ROZETKA предлагает потребителям более 3,5 миллиона товаров. Скорость и удобство, с которыми украинцы могут получить эти товары, – наш приоритет. Мы рады, что отныне забрать свои покупки с ROZETKA можно будет прямо в супермаркетах и ​​ТРЦ, где размещаются отделения Justin. Благодаря этому мы становимся на шаг ближе к нашей большой цели – обеспечивать покупателям каждый раз то, что надо", – сообщили в пресс-службе Rozetka.

Отметим, что Justin входит в Fozzy Group и объявил об официальном старте в октябре прошлого года.

Справка

"JUSTIN" (ООО "Джаст Ин") – украинская компания, основанная в 2017 году, оператор на рынке экспресс-доставки, входит в одну из крупнейших украинских торгово-промышленных групп (ТПГ) – Fozzy Group, управляющая торговой сетью и такими брендами, как "Сильпо", "Фора", Fozzy, RIngoo, Trash!. Отделение Justin также находятся в сетях: Novus, "Фуршет" и других супермаркетах и ​​ТРЦ.

Отделение "JUSTIN" называются почтомаркетами – это маркетплейс, супермаркет услуг, в котором доступны как традиционные почтовые услуги, так и финансовые – выдача карточек, оформление страховок, кредитование и тому подобное.

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