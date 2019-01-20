Рождаемость и смертность в Украине: Госстат опубликовал неутешительные цифры

Уровень смертности превышает показатель рождаемости, об этом свидетельствуют данные Госстата за 2018 год

Фото: Pixabay

Рождаемость и смертность в Украине: Госстат опубликовал неутешительные цифры //smm7.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/482/ed0/5c4482ed0f2f1.jpg //smm3.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/482/ed0/5c4482ed0f2f1.jpg 2019-01-20T16:19:00+02:00 Украина Уровень смертности превышает показатель рождаемости, об этом свидетельствуют данные Госстата за 2018 год

По последним данным Госстата, численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42 млн 177 тыс 579 человек. А вот превышение числа умерших над числом рожденных составляло 42 человека: на 100 умерших – 58 рожденных.

"Численность населения в Украине по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 млн человек. Количество населения в Украине в течение января-ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тысячи человек", – сообщают в Государственной службе статистики.

Согласно статистике в 2018 году рождаемость в Украине упала на 7% по сравнению с предыдущим годом. Если за первые 11 месяцев 2018 года в Украине родилось 312,6 тысяч детей, то за аналогичный период 2017 году – 335,5 тысяч – показатель рождаемости падает.

Для справки: на момент подсчета численности населения в 2015 году на территории Украины проживало 45,15 млн человек, в 2016 году – 45 млн человек, в 2017 – 44,83 млн человек.

ООН ранее уже давало прогноз, согласно которому население на Украине к 2030 году может сократится на 3 млн. человек, а к 2050 году ее численность составит 36,4 млн. При этом глава МИД Украины Павел Климкин в сентябре 2018 года отметил, что в стране сложилась "катастрофическая ситуация" с эмиграцией украинцев. По словам Климкина, ежегодно из страны уезжает 1 млн. граждан.

Напомним Низкая рождаемость – не главная демографическая проблема Украины. По словам социологов, для падения численности населения Украины есть и иные причины.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как украинцы заключают браки и почему разводятся.

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