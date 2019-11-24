Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,16
26,72

Рождество в Украине могут перенести: Епифаний назвал условие

24 ноября, 14:17

Предстоятель ПЦУ сказал, будут ли православные отмечать Рождество 25 декабря

/ Фото: Flickr

Православная церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю – то есть 25 декабря.

Такую возможность допустил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью одному из украинских телеканалов.

Предстоятель автокефальной церкви Украины напомнил о том, что большинство поместных православных церквей все же празднуют Рождество по старому стилю – 7 января по юлианскому календарю.

Реклама

Но если в ПЦУ увидят, что в украинском обществе растет количество тех, кто отмечает Рождество 25 декабря, то в церковный календарь могут внести коррективы.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – сказал он.

В тренде
Немного потеплеет, но будут "сюрпризы": где украинцам ждать мокрого снега

При этом Епифаний не взялся допустить, сколько времени нужно, чтобы изменить празднование этого великого праздника.

Напомним, что с 2017 года в Украине и 25 декабря, и 7 января являются государственными выходными днями – как известно, в первую дату Рождество отмечают римо-католики, а во вторую – православные, а также греко-католики.

Как уже сообщалось, Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2020 году, которые прходятся рядом с праздниками: 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Рождество религия перенос Епифаний ПЦУ Православная церковь Украины церковные праздники

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжить
Под Киевом произошло жуткое ДТП: у пешеходов не было шансов выжитьПроисшествия
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятся
Рынок топлива в Украине ждут перемены: цены на АЗС резко изменятсяАвто
Украина увеличила импорт легковушек: откуда везут
Украина увеличила импорт легковушек: откуда везутАвто
В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробности
В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробностиПроисшествия
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видео
Детский омбудсмен Николай Кулеба попал в ДТП: видеоПолитика
"Было бы непривлекательно": у Трампа огорчили заявлением по вступлению Украины в НАТОПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...