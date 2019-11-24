Рождество в Украине могут перенести: Епифаний назвал условие

Предстоятель ПЦУ сказал, будут ли православные отмечать Рождество 25 декабря

/ Фото: Flickr

Православная церковь Украины может начать официально отмечать Рождество по новому, григорианскому календарю – то есть 25 декабря.

Такую возможность допустил митрополит Киевский и всея Украины Епифаний в интервью одному из украинских телеканалов.

Предстоятель автокефальной церкви Украины напомнил о том, что большинство поместных православных церквей все же празднуют Рождество по старому стилю – 7 января по юлианскому календарю.

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Но если в ПЦУ увидят, что в украинском обществе растет количество тех, кто отмечает Рождество 25 декабря, то в церковный календарь могут внести коррективы.

"Если церковь увидит, что большинство православных христиан в Украине готовы воспринять это, хотят праздновать именно по новому стилю, тогда не возникнет никаких проблем", – сказал он.

При этом Епифаний не взялся допустить, сколько времени нужно, чтобы изменить празднование этого великого праздника.

Напомним, что с 2017 года в Украине и 25 декабря, и 7 января являются государственными выходными днями – как известно, в первую дату Рождество отмечают римо-католики, а во вторую – православные, а также греко-католики.

Как уже сообщалось, Кабинет министров утвердил перенос рабочих дней в 2020 году, которые прходятся рядом с праздниками: 6 января решили сделать выходным и перенесли рабочий день на 11 января.

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