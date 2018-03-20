Рубан о перевозке оружия: Это была военная операция

Сегодня, 13:44

Задержанный на суде рассказал о пулеметах, которые должен был перевезти через линию разграничения

Владимир Рубан. Фото: dnpr.com.ua
Владимир Рубан. Фото: dnpr.com.ua

Руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан, которого Апелляционный суд Киева сегодня оставил под стражей, заявил, что перевозил оружие с оккупированных территорий Донбасса по военному заданию.

Об этом он рассказал на заседании суда, передает NewsOne.

Он отметил, что должен был перевезти пулеметы согласно разработанной офицером с позывным "Кедр" военной операции.

"Имела место военная операция, которую разрабатывал офицер Кедр. Нужно было провезти четыре пулемета в одну сторону и один пулемет обратно", – сказал Рубан.

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Отметим, что согласно расследованию журналиста Владимира Бойко, которое ранее он публиковал в Facebook, этим офицером якобы оказался майор Павел Балов из восьмого отдельного полка специального назначения Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в Хмельницком как военная часть А0553 и который на самом деле находится в распоряжении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, 8 марта стало известно, что на контрольном пункте въезда и выезда "Майорск" на Донбассе был задержан Владимир Рубан. Как оказалось, по информации силовиков, задержанный якобы планировал серию терактов, в частности взрывы в Киеве и убийство депутатов, чиновников, в том числе и руководства страны. В итоге 9 марта суд арестовал Владимира Рубана без права залога. Он получил два месяца содержания под стражей.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак раскрыл подробности об огромном арсенале оружия и боеприпасов, которые перевозил Рубан из ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию.
суд, пулемет, рубан, военная операция, кедр

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